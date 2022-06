Grupo Legendre apresenta oficialmente a sua equipa de atletas profissionais

O GRUPO LEGENDRE orgulha-se de anunciar o lançamento oficial da sua equipa de atletas profissionais, num forte compromisso para os próximos três anos, com o objetivo de apoiar o desporto e os valores por ele transmitidos: autossuperação, resistência, perseverança e humildade. Selecionando, para tal, uma equipa com a sua personalidade e que encarna a sua visão do desporto, simultaneamente natural e urbano, numa palavra: universal! A Equipa Legendre será composta por Axelle Etienne (BMX), Camille Prigent (Canoagem Slalom), Julia Chanourdie (Escalada), Louis Noël (Paratriatlo), Gaëtan Alin (Breakdance) e Jordan Sarrou (BTT). Com este projeto, o Grupo Legendre deseja acompanhar estes 6 atletas ao mais alto nível internacional.

O DESPORTO E O ORGULHO DE DEIXAR A SUA MARCA NOS TERRITÓRIOS LOCAIS COMO PONTO DE PARTIDA

No final de 2021, o Grupo quis reforçar o seu compromisso com o desporto e decidiu lançar a sua própria equipa de atletas profissionais e unir todos os seus colaboradores em torno de uma equipa que reflita a sua imagem: jovem, apaixonada, técnica e pronta a enfrentar os desafios.

2 MUNDOS, 1 VISÃO COMUM: CONSTRUIR UM FUTURO SUSTENTÁVEL JUNTOS

Esta equipa familiar mista reunirá dois mundos desportivos distintos: os desportos urbanos, que ecoam nos territórios em que o Grupo Legendre intervém (ou seja, as cidades) e os desportos "de natureza", que encarna a visão do Grupo sobre a sua responsabilidade como empresa do setor da construção.

As cores desta equipa serão usadas por: Axelle Etienne (BMX), Camille Prigent (Canoagem Slalom), Julia Chanourdie (Escalada), Louis Noël (Paratriatlo), Gaëtan Alin (Breakdance) e Jordan Sarrou (BTT).

Convencido de que a paixão pelo desporto é transmitida através das pessoas, pelas emoções partilhadas e experiências vividas, o Grupo Legendre acompanhará e apoiará estes atletas para atingirem os seus objetivos desportivos até 2024.

"Estamos extremamente orgulhosos por apoiar estes atletas de alto nível na sua preparação para o maior evento desportivo planetário de 2024. A nossa convicção é que, através deste compromisso, estaremos a participar e contribuir para a (re)descoberta da paixão do desporto nas suas diferentes formas: urbano, natural, inclusivo e, acima de tudo, acessível. Este projeto reflete verdadeiramente a nossa visão da profissão de construtor: participar para tornar os territórios cada vez mais dinâmicos, saudáveis e ativos", declara Vincent Legendre, Presidente do Conselho de Administração do GRUPO LEGENDRE.

UM PROJETO AGREGADOR PARA A "FAMÍLIA LEGENDRE"

Para dar vida a esta parceria, serão organizados vários eventos com os atletas envolvendo colaboradores, parceiros e clientes: uma oportunidade para os atletas conhecerem melhor as mulheres e os homens que fazem parte diariamente da "família Legendre", e para os colaboradores do Grupo conhecerem e prestarem o seu apoio a estes atletas de excelência. Esta será uma fonte de inspiração para os colaboradores do Grupo Legendre, que serão os primeiros apoiantes da equipa.

"Para os nossos colaboradores, esta Equipa incorpora verdadeiramente o espírito competitivo que os move no dia a dia. À sua maneira, são também desportistas de alto nível que se devem orgulhar das suas façanhas. Se os atletas fazem história através dos seus desempenhos em competições, os nossos colaboradores também fazem história através de tudo aquilo que realizam diariamente", acrescenta Vincent Legendre.

Para este projeto, o GRUPO LEGENDRE foi acompanhado pela SPORTFIVE, uma agência internacional de marketing desportivo com reconhecida perícia na construção de equipas de atletas.