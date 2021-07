Heineken® e Urban Foods trazem o sentimento #sextou para todos os dias da semana

Começa a semana e já está a pensar na sexta-feira? A vida é curta. É com o foco no presente e no aproveitar todos os momentos, e dias!, que a marca portuguesa de snacks se junta à cerveja Heineken® para proporcionar o #sextou de todos os dias.

As marcas criaram um pack conjunto que inclui 3 unidades de cada um dos snacks salgados, ou seja, os que vão bem com uma cervejinha: os puffs veggie, os puffs de manteiga de amendoim, as Banana Chips (sim, as da Urban Foods são temperadas com sal marinho e são o que a marca chama da sua versão de batatas fritas), as bolas crocantes de alho e cebola - Onion & Pepper Bites - e a mais recente novidade da marca, um snack de húmus - as Hummus Chips. Com estes petiscos da Urban Foods, estão incluídas 6 cervejas Heineken® 25cl.

exclusivo na loja online Urban Foods e custa 20€. Esteja atento, apenas serão disponibilizadas quantidades muito limitadas por dia. Se não agarrar o seu hoje, esteja atento amanhã. A Urban Foods vai anunciar nas redes sociais a hora em que repõe o stock destes apetecíveis packs.