Hélder Martins apresenta programa e comissão de honra na candidatura à direção da AHETA

Depois de anunciar a sua lista candidata à direção da AHETA – Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve, Helder Martins apresenta o programa completo e os membros da comissão de honra. Entre os principais nomes que apoiam a lista B, destaca-se desde logo o empresário e pai do turismo português André Jordan.





Na sua Comissão de Honra, presidida pelo empresário André Jordan, a candidatura conta com o apoio de António Saraiva, Carlos Martins, Vítor Neto, Desidério Silva, Frederico Costa e Francisco Severino, entre outros empresários e gestores ligados ao setor do turismo, unidades hoteleiras, empresários de alojamento local e figuras regionais de todo o Algarve.





Sob o lema "Por uma AHETA abrangente e renovada", a lista B, encabeçada pelo empresário e ex-presidente da Região de Turismo do Algarve, Helder Martins, pretende uma revisão dos estatutos da associação, que permita uma adaptação às necessidades dos associados à realidade atual, e tem o objetivo de aumentar o número de associados em todos os setores de atividade além da hotelaria, tais como o alojamento complementar, imobiliária turística, golfe, animação turística e os transportes.





O programa abrange ainda um conjunto de ações com foco na melhoria das acessibilidades, tanto ao nível da rede de transportes intermunicipal como também no tráfego aéreo, através da viabilização de uma ponte aérea Faro – Lisboa e da captação e reforço de voos dos principais mercados emissores na Europa. No que diz respeito ao apoio aos associados, está previsto o desenvolvimento de um Gabinete de Estudos e de áreas de Aconselhamento ao Investidor, além da organização de um congresso anual da AHETA e constituição da AHETA como entidade formadora.





As eleições decorrem na próxima sexta-feira, 21 de janeiro.