Henkel assinala 25 anos do seu programa de voluntariado empresarial

Coincidindo com o Dia Internacional do Voluntariado, a Henkel celebra 25 anos do seu programa "Make an Impact on Tomorrow" (MIT), através do qual os colaboradores propõem projetos sociais para apoio da empresa. Ao longo destes anos, foram apoiados mais de 17.000 projetos humanitários, que beneficiaram mais de 4,5 milhões de pessoas em todo o mundo. Na edição de 2023, a Henkel Ibérica apoiará 38 projetos apresentados por colaboradores em Portugal e Espanha.

O programa de voluntariado empresarial da Henkel " Make an Impact on Tomorrow" (MIT) celebra este ano o seu 25º aniversário. Trata-se de uma iniciativa muito especial, uma vez que são os colaboradores que propõem à empresa os projetos sociais a apoiar, a fim de incentivar o voluntariado empresarial. Durante estes 25 anos, a Henkel participou em mais de 17.000 projetos nos quais participaram mais de 10.000 voluntários, permitindo que mais de 4,5 milhões de pessoas beneficiassem desta ajuda em mais de 100 países e com uma contribuição económica total de 38 milhões de euros.

A criação do MIT remonta a 1998, quando o programa passou a fazer parte da estratégia de RSC da Henkel, cujo ADN assenta desde a sua fundação (1876) em ajudar pessoas em vulnerabilidade. A Henkel tornou-se assim numa das primeiras empresas europeias a ter um programa de voluntariado empresarial.

Desde o seu início, este programa ocupa um lugar de destaque entre as iniciativas da Henkel, sendo uma das atividades principais da empresa. Ao longo dos seus 25 anos de existência, o MIT tem colaborado com colaboradores, colaboradores reformados, clientes e consumidores, estabelecendo parcerias sociais com ONGs e participando ativamente em atividades de voluntariado empresarial.

Na edição de 2023, a Henkel Ibérica apoiará 34 projetos humanitários apresentados por colaboradores de Portugal e Espanha, com impacto em 11 países diferentes de 4 continentes. Entre os projetos que mais se destacam, em Portugal, estão a ONGD católica Leigos para o Desenvolvimento e a Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Lisboa (APPACDM de Lisboa); e, em Espanha, a Asociación Sevillana de Parálisis Cerebral, a Cáritas Montornès, a Orde Hospitalari Sant Joan de Déu (Obra Social), a Fundació Jubert Figueras, a Asociación Afeto Mariposa e a Save the Children.