Hiper Centro do Móvel tem móveis com 70% de desconto para uma casa de sonho

Passamos a vida a folhear revistas de decoração de luxo e a olhar para as incríveis casas das novelas. Um dos nossos maiores sonhos é um dia conseguir ter todo aquele mobiliário na nossa casa.





Agora, esse cenário é possível graças ao Hiper Centro do Móvel. Com lojas em vários pontos do País (e também online), esta empresa portuguesa tem móveis para vários estilos de casas. A melhor notícia: muitas das peças têm descontos até 70 por cento.





Quer isto dizer que pode comprar, por exemplo, camas a 139€, sofás desde 168€, aparadores a 159€, mesas a partir de 128€ e roupeiros a 199€. A entrega e montagem da encomenda custa apenas 25€.





O Hiper Centro do Móvel é uma empresa com mais de 40 anos de existência. Começou com uma loja de fabrico e venda de iluminação no centro de Setúbal e mais tarde passou a dedicar-se à comercialização de mobiliário. Neste momento, conta com mais de 15.000 m2 de área de exposição onde encontra todo o tipo de mobiliário.