Hôma lança catálogo de Natal

A magia da nova coleção de Natal está a chegar às lojas hôma, onde a magia, o sonho, a tradição e o melhor natal de sempre acontecem.

hô hô hôma! A hôma, principal referência na decoração de Natal, acaba de apresentar o catálogo mais esperado do ano, o catálogo hô, hô hôma! onde encontra tudo para o "Melhor Natal de Sempre". O sonho, a magia, o brilho, a doçura, a fantasia, a tradição e a alegria regressam de mãos dadas num catálogo com diferentes quatro coleções mágicas, disponível até 24 de dezembro em todas as lojas físicas e online.





Para a sua casa acolher o espírito natalício e tornar a quadra perfeita, a hôma apresenta um catálogo com diferentes coleções, cada uma com uma assinatura própria, mas sempre com um espírito festivo e mágico para celebrar esta época tão especial: Christmas All Around, Misty Season, Blooming Allegory e Jungle Bells.