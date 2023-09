HONOR apresenta um novo conceito de telefone de bolso: HONOR V Purse

HONOR, a marca de tecnologia global, apresentou o HONOR V Purse durante a IFA 2023. Na abertura de uma das maiores feiras de tecnologia do mundo, foi com a sua apresentação oficial "Unfold Tomorrow", que a marca revelou um conceito apelativo de um equipamento que reinventa o smartphone dobrável enquanto mala. a marca de tecnologia global, apresentou odurante a IFA 2023. Na abertura de uma das maiores feiras de tecnologia do mundo, foi com a sua apresentação oficial, que a marca revelou um conceito apelativo de um equipamento que reinventa o smartphone dobrável enquanto mala.

A HONOR pretende deixar a sua marca em muitas outras áreas para além da tecnologia. É por isso que apresenta a sua nova proposta HONOR V Purse, um conceito de "phone-bag" que abre novos caminhos: o dos dispositivos eletrónicos numa categoria completamente nova no campo dos acessórios de moda.

O HONOR V Purse transforma o smartphone dobrável numa peça tendência no campo da moda, graças a uma série de ecrãs sempre ativos (AOD) personalizáveis que imitam o design de uma mala com diferentes padrões, incluindo elementos como correntes, penas e franjas que reagem e apresentam movimento à medida que o smartphone se move. O telemóvel também é compatível com uma série de fitas e correntes que podem ser trocadas, e que se prendem com um gancho para que o smartphone seja transportado sem esforço ao ombro, como se de uma mala normal se tratasse, tornando-o na nova mala do futuro.

Desenhado a pensar na sustentabilidade, o HONOR V Purse é mais uma prova do compromisso da HONOR com o ambiente. Para além de utilizar materiais sustentáveis como o couro vegan para as suas alças, o facto de ter AODs personalizáveis que podem ser combinados com qualquer look, elimina a necessidade de comprar uma nova mala de cada vez que se vai a um evento (especialmente porque hoje em dia podemos transportar praticamente todos os nossos documentos dentro do nosso smartphone). À medida que a indústria da moda transcende o mundo físico e passa para um espaço mais digital, a tecnologia oferece possibilidades ilimitadas de estilo e autoexpressão. Desta forma, a HONOR V Purse pode ajudar os consumidores mais despertos para uma consciência ambiental a reduzir o seu consumo de fast fashion e, mais importante ainda, ajudar o mundo da moda a adotar novas tecnologias para incentivar os consumidores a comprar menos e a usar o que já têm durante mais tempo. A HONOR V Purse é fabricada a partir de materiais de origem responsável e foi concebido para ser dobrado mais de 400 000 vezes, tendo sido certamente criada para o acompanhar durante muitos anos.

A HONOR associou-se numa parceria aos principais criadores de tendências culturais da sua plataforma HONOR Talents Global Design Awards, onde se incluem o diretor criativo da BURBERRY, Bram Van Diepen; a artista contemporânea Yunuene Esparza; o professor da Academia de Arte da China, Yuan Youmin; e o artista transversal Xiao Hui Wang, para desenhar e conceber vários AOD personalizados para o equipamento que funcionam como padrões em diferentes texturas e formas, oferecendo infinitas possibilidades e combinações de moda para utilizar no dia-a-dia. Na próxima fase do programa, ao abrir a interface API que permite aos designers personalizar sensores do giroscópio, do touch e de luz ambiente, o HONOR convidará artistas emergentes de todo o mundo a criarem os seus próprios AOD personalizados para o dispositivo e que reflitam as últimas tendências da moda e do estilo de vida.