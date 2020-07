Hotel Meliá Castelo Branco, o paraíso na Beira Baixa

O hotel Meliá Castelo Branco é uma unidade hoteleira de referência na cidade de Castelo Branco, localizado no topo de uma colina, com uma vista panorâmica deslumbrante para a cidade. Este hotel totalmente remodelado, prima pela conjugação de conforto, elegância e qualidade, num ambiente descontraído, adornado e embelezado pelas linhas culturais da região da Beira Baixa.

Castelo Branco é uma cidade Portuguesa, situada no centro do país na região das Beiras perto de Espanha, com uma história muito rica, repleta de cultura e tradição. Foi no monte da Cardosa, ocupado por colonos romanos, que Castelo Branco teve a sua origem, com o nome de Albi Castrum. Em 1214, D. Afonso II (rei de Portugal) doou esta parte do território à Ordem dos Cavaleiros do Templo, encarregando-os do seu povoamento e defesa, para os que construíram o castelo, o núcleo da nova localidade que se desenvolveria lentamente. Esta cidade oferece uma infinidade de percursos pedestres que proporcionam uma experiência única para os visitantes. Vale a pena trepar pelas ruas íngremes até ao recinto do Castelo para abarcar o vasto horizonte da paisagem em redor. Surpreenda-se com a riqueza arquitetónica de Castelo Branco e visite o Jardim do Paço Episcopal, o Centro de Interpretação de Bordados, o Museu Francisco Tavares Proença Júnior e o Museu Cargaleiro.

Conhecida pela sua hospitalidade, a cidade é famosa pela sua gastronomia de excelência, especialista em queijos, azeite e vinho que se podem encontrar nos diversos restaurantes da cidade. As sopas e as carnes são presença obrigatória na mesa dos albicastrenses, o cabrito assado, o carneiro recheado, o fígado de cebolada, os maranhos feitos de porco recheado com arroz ou massa de farinheira. Para adoçar a boca as Papas de Carolo, as Broas de azeite e mel e as Cavacas são uma das principais sobremesas desta região.

