Hotel Vila Galé Estoril estreia regime ‘tudo-incluído’

Já é possível usufruir do regime ‘tudo incluído’ no Vila Galé Estoril, hotel que é agora também recomendado para maiores de 16 anos.

Com preços desde 113 por pessoa em quarto duplo standard, esta unidade conta com três restaurantes e várias opções gastronómicas: o novo Inevitável, dedicado aos sabores de inspiração mediterrânica; uma pizzaria Massa Fina, com esplanada e ambiente descontraído; ou o Divino, com serviço de buffet.

Os hóspedes que optem por este regime podem ainda aproveitar para relaxar no Satsanga Wellness com piscina de hidromassagem, banho turco, ginásio e salas para massagens e tratamentos estéticos.

"Apesar de ser bastante comum noutros destinos turísticos em Portugal, na costa de Lisboa praticamente não há hotéis com regime ‘tudo incluído’, pelo que considerámos que podia ser uma oportunidade para complementar a nossa oferta e dar mais opções aos nossos clientes. Além disso, este é também um conceito inovador em unidades recomendadas para adultos nesta região. Sendo um hotel de praia, mas que também está muito próximo de cidades como Lisboa ou Cascais, acreditamos que o Vila Galé Estoril tem todas as facilidades para funcionar com ‘tudo incluído’, já que reforçámos as nossas propostas gastronómicas e de animação", destaca o administrador do grupo Vila Galé, Gonçalo Rebelo de Almeida.

Junto à praia do Tamariz, o Vila Galé Estoril é um hotel temático, dedicado aos Sixties. Tem 126 quartos, 50 dos quais com vista mar, piscina exterior, dois bares, garagem e posto de carregamento para carros elétricos.

Além do regime ‘tudo incluído’, esta unidade disponibiliza também as restantes opções de alojamento: com pequeno-almoço ou com meia-pensão.