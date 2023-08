Ideias para celebrar o Dia Mundial da Cerveja?

Com este calor, há sempre uma cerveja fresca pronta para surpreender.

Mas no Museu da Cerveja não é uma; são dezenas! E são artesanais e bem portuguesas!

Esta sexta-feira, o mundo celebra o Dia Mundial da Cerveja. Se é amante da bebida alcoólica mais consumida em todo o mundo e se o seu gosto pessoal o leva para uma cerveja mais fermentada, encorpada e densa, de aroma e sabor mais intensos, com apontamentos frutados ou com especiarias ou se, pelo contrário, prefere cervejas mais maltadas e refrescantes, em qualquer dos casos levante o seu copo! Mas levante-o entre amigos, num brinde aos que trabalham apaixonadamente na produção de cervejas artesanais em Portugal.

Para celebrar este dia, o Museu da Cerveja criou um programa para os amantes da cerveja, que têm agora uma oportunidade única para viver o fascínio pela experiência cervejeira.

Ao longo de 45 minutos, um guia convida a uma viagem imersiva ao museu para dar a conhecer a história da cerveja ao longo de mais de 7000 anos e o programa inclui uma degustação de 3 cervejas artesanais de diferentes regiões do país em sala privada, num momento em que se explica a sua origem, características e como combiná-las da melhor forma com a comida.

Instituído em 2007 na Califórnia, o Dia Mundial da Cerveja é assinalado em mais de 50 países pelos fãs desta bebida. Em Portugal, a cerveja artesanal continua a desafiar os clássicos e este é o programa perfeito para fazer com grupos de amigos que partilham histórias de vida e a paixão cervejeira.

Com gastronomia portuguesa, cerveja e uma espaçosa esplanada ao ar livre em pleno Terreiro do Paço, em Lisboa, no Museu da Cerveja não faltarão motivos para celebrar. Apesar de o Dia Mundial da Cerveja se assinalar na primeira sexta-feira de agosto, todos os dias são dia da cerveja para os verdadeiros apreciadores desta aprazível bebida.

Beba com responsabilidade e moderação.

Museu da Cerveja, Terreiro do Paço, Ala Nascente, nº 62 a 65, Lisboa

Aberto todos os dias, das 12h às 24h