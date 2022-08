Ílhavo é o palco do maior festival de bacalhau do país

Câmara Municipal de Ílhavo estima que o certame (de 10 a 14 de agosto), com entrada gratuita, receba a visita de 180 mil pessoas, sirva 22 mil refeições e registe um consumo total de 10 toneladas de bacalhau e derivados.

Durante cinco dias, o Jardim Oudinot, na Gafanha da Nazaré, é o palco da melhor gastronomia, onde o bacalhau é preparado, de mil e uma maneiras, por 14 associações locais, herdeiros do conhecimento de uma longa história associada à pesca do bacalhau.

A par da gastronomia, onde o afamado pão de Vale de Ílhavo também marca presença, há artesanato, animação, de manhã à noite, com oficinas e atividades para as famílias e as tradicionais "Corrida Mais Louca da Ria" (13 de agosto) e a "Volta ao Cais em Pasteleira" (14 de agosto).

As noites serão vividas, de forma especial, com concertos no palco principal: Sons do Minho (10 de agosto), Bárbara Bandeira (11 de agosto), UHF (12 de agosto),

Os Quatro e Meia (13 de agosto) e Dulce Pontes (14 de agosto).

O Festival do Bacalhau convida também a visitar o Navio-Museu Santo André, atracado no Jardim Oudinot, que recentemente reabriu ao público com um novo projeto museográfico que transporta o visitante para uma viagem a bordo nos mares do Atlântico Norte e pela memória da pesca do bacalhau, com destaque para as visitas especiais e a apresentação da peça de teatro "Além dos Mares de Fim do Mundo", nas noites de 11, 12 e 13 de agosto.

O compromisso com a sustentabilidade ambiental marca também a organização do evento que apresenta copos e toalhetes reutilizáveis, contentores específicos para os biorresíduos e a utilização de detergentes ecológicos, obtidos através do óleo alimentar.

Nesta edição do Festival do Bacalhau, a Noruega é o país convidado e será representado pela Noorwegian Seafood Council, empresa pública responsável pela divulgação dos produtos noruegueses em todo o mundo.

O Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, João Campolargo, afirma que "o Festival do Bacalhau é um forte investimento na promoção da gastronomia, enquanto marca muito forte do território e da região, da economia local e da dinamização do tecido associativo".

O autarca destaca "as preocupações ambientais do evento e a possibilidade de visitação do Navio-Museu Santo André, um património museológico de pesca longínqua único, a nível nacional".

O Festival do Bacalhau de 2022 representa um investimento de cerca de 400 mil euros da Câmara Municipal de Ílhavo e é organizado em conjunto com a Confraria Gastronómica do Bacalhau.

O evento conta com um parque de estacionamento gratuito com 600 lugares, localizado entre o Ecomare e o Jardim Oudinot.