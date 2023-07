Esta estação, a Pandora reinterpreta a pulseira Pandora Moments Studded Chain, lançando-a em dois novos acabamentos que prometem iluminar ainda mais os seus looks, um em liga com revestimento de ouro 14k e outro em liga com revestimento de ouro rosa 14k.

Perfeitas na sua expressão e movimento, as pulseiras Pandora Moments Studded Chain caracterizam-se pela sua malha flexível e texturada com esferas e pirâmides, que conseguem captar e refletir a luz. Se é uma apaixonada por um estilo mais simples, opte por deixar as pulseiras brilharem por si. Se preferir pode personalizá-las à sua imagem, combinando-as com as suas contas e contas-pendente favoritas.

Seja qual for o seu estilo, deixe-se encantar pelas duas novas pulseiras da Pandora, encontrando-as nas lojas da marca a partir de 10 de Agosto.





ACABAMENTOS LUMINOSOS

SIMPLES OU COMBINADAS COM ATÉ 16 CONTAS E CONTAS-PENDENTE, ILUMINE O SEU LOOK COM AS NOVAS PULSEIRAS PANDORA MOMENTS STUDDED CHAIN EM LIGA COM REVESTIMENTO DE OURO 14K E OURO ROSA 14K. EXISTE AINDA UMA VERSÃO EM PRATA, LANÇADA NO INÍCIO DE 2023.





FECHO INOVADOR

O FECHO CURVADO EM FORMA DE CORAÇÃO ACRESCENTA UM SIMBOLISMO ESPECIAL A ESTAS JOIAS.

Pulseira Pandora Moments Studded Chain em liga com revestimento de ouro rosa 14k, €169;

Pulseira Pandora Moments Studded Chain em liga com revestimento de ouro 14k, €169;

SOBRE A PANDORA