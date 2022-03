Impacto dos fundos na qualificação de adultos e ensino superior

No próximo dia 23 de março, a partir das 10h, o PO CH promove o seu evento anual 2022, intitulado "Impacto +", que decorrerá no auditório da Fundação Oriente, em Lisboa, e que vai incluir a apresentação dos resultados da "Avaliação do contributo do Portugal 2020 para a qualificação e empregabilidade dos adultos" e da "Avaliação do contributo do Portugal 2020 para os diplomados no ensino superior".

A apresentação da "Avaliação do contributo do Portugal 2020 para a qualificação e empregabilidade dos adultos" terá lugar a partir das 11h e será feita por um dos seus coordenadores, Sandra Primitivo, da Ernst & Young, empresa que realizou a avaliação.

Esta avaliação permitiu concluir que as medidas financiadas pelo PO CH, através do Fundo Social Europeu e do orçamento nacional, para a qualificação e requalificação dos adultos, conseguiram em síntese e quando comparado com adultos com perfis semelhantes que não beneficiaram de formação, os seguintes efeitos nos que foram apoiados:

Os adultos desempregados que participaram em formação tenham maior probabilidade de aceder a emprego,;

Os adultos que concluíram formações tenham uma probabilidade superior de trabalhar um ano completo, no ano seguinte ao da formação;

Os adultos que concluem formações tenham uma probabilidade bastante positiva de se manterem empregados após 1 a 3 anos.

A apresentação será seguida de um debate que contará com as presenças de: Ana Maria Canelas, membro da Assessoria Técnica Cientifica do Conselho Nacional de Educação, Fernando Alexandre, Vice Presidente do Conselho Económico e Social, Maria João Alves, responsável pelo acompanhamento dos Centros Qualifica na ANQEP e Armando Loureiro, secretário geral da Associação Portuguesa de Educação e Formação de Adultos.

Pelas 14h55 terá lugar a apresentação dos resultados da "Avaliação do contributo do Portugal 2020 para o aumento dos diplomados no ensino superior", por Elena Meroni, do European Commission Centre for Research on Impact Evaluation (CRIE), entidade responsável pela produção desta avaliação.

Desta avaliação podemos aferir que as bolsas de ação social, financias pelo PO CH até 2018 e desde essa data pelo Programa Operacional Inclusão Social e Emprego, têm os seguintes impactos positivos principais nos bolseiros apoiados, de novo comparando com estudantes do ensino superior que não tiveram esse apoio:

na probabilidade dos estudantes se manterem inscritos ao fim do primeiro ano;

na probabilidade de obtenção do diploma, no tempo certo;

no tempo de conclusão do grau (os estudantes com bolsa concluem a licenciatura e mestrado em menos tempo);

na nota final - os estudantes de licenciatura e mestrado com bolsa têm notas mais altas.

O debate com base neste estudo, terá os seguintes intervenientes: Ângela Gonçalves, Subdiretora-Geral da Direção-Geral Ensino Superior, Paulo Águas, em representação do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas e Reitor da Universidade do Algarve, Nuno Rodrigues, Diretor-Geral da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência, Pedro Dominguinhos, Presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos* e António Rendas, na qualidade de coordenador do Programa "Impulso Adultos".

Os debates serão moderados por Rosália Amorim, Diretora do jornal Diário de Notícias, um dos Media Partners do PO CH neste projeto.

Durante o evento será ainda feito um balanço do trabalho realizado pelo PO CH e Fundo Social Europeu, em prol da qualificação da população portuguesa, nos 7 anos de vigência deste período de programação até à data e que encerrará em 2023.

Estão confirmadas as participações do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, na abertura do evento e do Secretário de Estado Adjunto do Trabalho e Formação Profissional, Miguel Cabrita, no encerramento da manhã. Espera-se ainda a presença do Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues* no encerramento final do evento.

