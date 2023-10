Incubadora do Taguspark abre Call a startups para transformar projetos inovadores em realidades empresariais

A Incubadora do Taguspark – Cidade do Conhecimento, instalada no coração do maior ecossistema de inovação, em Oeiras Valley, acaba de lançar uma nova Call destinada a startups que queiram transformar projetos inovadores em realidades empresariais. As candidaturas encontram-se abertas até 15 de novembro em https://www.taguspark.pt/pt-pt/solucoes/incubadora/candidata-te/

Criada em 2012, a Incubadora já apoiou cerca de duas centenas de startups nas diferentes fases, desde a pré-incubação, passando pelo desenvolvimento do produto até ao crescimento empresarial, aumento de vendas e internacionalização. Na última Call, realizada em 2021, foram submetidos 37 projetos das mais variadas áreas, desde Tecnologia de Informação, Física, Eletrónica e Energias Renováveis. Foi também apresentada a modalidade de incubação virtual.





Com capacidade para acolher 29 empresas em incubação física, a Incubadora do Taguspark destaca-se pelos seus laboratórios, que incluem equipamentos técnicos genéricos.





Para Eduardo Baptista Correia, CEO do Taguspark – Cidade do Conhecimento, "as expetativas são elevadas, quer para a incubação física, quer virtual. Com esta Call, queremos potenciar projetos inovadores das áreas de Economia Azul, Ciência do Mar, Biotecnologia, Espaço e Defesa, sem, contudo, esquecer áreas como Software, Eletrónica, Robótica e Automação, Ciências da Vida, Energias Renováveis, Sustentabilidade e Economia Circular".





"As vantagens para as startups são inúmeras. Ao integrar a Incubadora Taguspark fica ligado a um ecossistema único na Península Ibérica, que liga empresas, centros de investigação e universidades, e o acesso a uma rede de contactos com oportunidades únicas e com capacidade de exportação e internacionalização", acrescenta Eduardo Baptista Correia.





Das startups apoiadas até à data, 90% escolhem, após terminarem o seu processo de incubação, fixar-se na Cidade do Conhecimento como empresas de sucesso de base tecnológica.

Atualmente, a Incubadora Taguspark, a primeira incubadora nacional que esteve na génese de um dos unicórnios portugueses, a Talkdesk, ocupa uma área de 2.000 m² e oferece escritórios de 18, 25 e 50 m² equipados com todo o mobiliário necessário para a atividade inicial das empresas, bem como laboratórios com vários equipamentos técnicos genéricos, o que permite reduzir o investimento inicial das startups e acelerar o progresso dos projetos desde o dia um.

As candidaturas das startups podem ser efetuadas até 15 de novembro em https://www.taguspark.pt/pt-pt/solucoes/incubadora/candidata-te/ existindo posteriormente uma fase de análise de júri e seleção dos projetos a integrar a incubadora.

Com uma localização privilegiada em Oeiras, o Taguspark é ponto de encontro de ideias e projetos que marcam a diferença a nível nacional e internacional. Com 150 empresas, 24 startups e 16 mil profissionais que trabalham e visitam diariamente o espaço, a Incubadora Taguspark apoia mentes disruptivas e ambiciosas que querem transformar os seus projetos inovadores em realidades empresariais.

Para mais informações contacte:

André Gerson – 912 293 131 |Graça Teófilo – 938 391 675