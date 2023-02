INDÚSTRIA ALIMENTAR E DAS BEBIDAS EXPORTA MAIS DE €7 MIL MILHÕES E ULTRAPASSA EXPETATIVAS

Numa altura em que as empresas da indústria alimentar e das bebidas continuam a enfrentar enormes desafios, os últimos dados do INE revelam que o setor alcançou os €7 040 milhões de euros de exportações em 2022.





Para este crescimento de 20,8%, face a 2021, contribuíram produtos tradicionais portugueses como o azeite e o vinho, e produtos como conservas de peixe, leite e derivados, entre outros.





Com o mercado espanhol a valer €2 472 milhões de euros das exportações portuguesas de produtos alimentares e bebidas e a ser país de referência dentro da União Europeia, foi, no entanto, em Angola que as exportações mais cresceram, registando um aumento de 34,6% comparativamente a 2021.





No Reino Unido, país com o acordo comercial mais antigo, as exportações cresceram 3,3%, e situam-se agora nos €353,34 milhões. Ainda de acordo com os dados do INE, as vendas para os Estados Unidos da América cresceram 10,5%, enquanto que para o Brasil o aumento foi de 17,1%.





Apesar do setor ter ultrapassado as previsões que apontavam para exportações na ordem dos 7 mil milhões de euros, Jorge Henriques, presidente da FIPA, mostra-se, no entanto, cauteloso quanto ao futuro do setor, que tem como meta ultrapassar os 10 mil milhões de euros em vendas para o exterior dentro de três anos.





"Ultrapassar as previsões deixa-nos muito satisfeitos e no bom caminho para alcançar os nossos objetivos. Vivemos numa conjuntura desafiante e onde diariamente as empresas fazem um grande esforço para alcançar a sua ambição. Falta agora uma maior participação das entidades oficiais para se cumprir o desígnio nacional de ir mais além e melhorar a componente da promoção externa e da internacionalização", refere. Nesse sentido, conclui: "Esperamos instrumentos que atendam às preocupações do setor, como um maior rigor na alocação de fundos para a promoção externa e uma avaliação do impacto na sua aplicação, além de maior empenho no eliminar de barreiras alfandegárias em várias latitudes".