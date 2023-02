INÍCIO DA TEMPORADA DE GOLFE DOS ECONOMISTAS

O Clube de Golfe dos Economistas começa a temporada de 2023 com o Torneio de Abertura. Que se realiza no dia 25, no Belas Clube de Campo. O torneio conta para as Ordens de Mérito de 2023 e contribui para apurar os jogadores para a competição Matchy Play do Clube.





Este torneio de abertura será disputada na modalidade Stableford e terá um limite de 88 jogadores entre associados do clube dos Economistas, do Belas Clube de Campo e convidados com handicp válido.





Após o torneio, realizar-se-á a assembleia geral anual do clube.