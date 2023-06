Intensamente Beira Douro Cafés

A Beira Douro Cafés acaba de lançar quatro blends de cápsulas 100% alumínio, compatíveis com as máquinas nespresso*.





Ristretto, Extreme, Balanced e Decaf são blends que combinam os melhores cafés oriundos da América Central e da América do Sul e que reforçam o compromisso da Beira Douro com a qualidade de excelência.





Com as novas cápsulas de alumínio, a Beira Douro pretende tornar-se numa marca cada vez mais amiga do ambiente.





Com a chegada das cápsulas de alumínio, chega também a nova loja online ainda mais funcional, intuitiva e próxima do cliente.





Experimente e atreva-se a ser intensamente diferente!