International Pairs Portugal revela o sucesso do torneio de golfe em Ribagolfe

O torneio de golfe realizado no campo de Ribagolfe Lakes no dia 15 de julho do International Pairs Portugal, foi um sucesso. O evento, que reuniu 60 jogadores de todo o país, foi uma celebração da paixão pelo golfe e do convívio entre os jogadores.

O torneio foi realizado no campo Ribagolfe Lakes , que é conhecido por seus desafios únicos e paisagens únicas de um campo de golfe inserido no montado de sobreiro ribatejano. O cenário foi perfeito para os golfistas enfrentarem uma jornada desportiva intensa com algum calor.

A competição foi acirrada, com os jogadores a demonstrarem suas habilidades e estratégias para alcançar o melhor resultado. O campo de Ribagolfe provou ser um teste adequado para os participantes do International Pairs Portugal, garantindo uma competição emocionante do início ao fim.

O International Pairs Portugal, que tem o apoio de media do grupo Cofina orgulha-se de destacar a excelência dos seus parceiros que tornaram o torneio num ambiente estimulante e amigável, promovendo a camaradagem entre os participantes. Destaque para a FoodStory que transformou uma parcela do parque de estacionamento num espaço para o bar do campo e almoço.

De manhã, com a presença da Nicola Cafés, os jogadores receberam ofertas dos patrocinadores com polos by Maserati e bolas by "liberta-te" da Transact.

O almoço, confecionado pelo Chef Pedro Gaspar by Cigala , foi servido pela FoodStory que também proporcionou o cocktail, e os golfistas por volta das fizeram a entrega dos cartões e conferiram os resultados com um refrescante Mateus Rosé ou cerveja Super Bock e o já conhecido Gin Canning's

O torneio encerrou com a Tômbola de prémios dos patrocinadores, entre eles a Worktop cozinhas, Kankura Golf, Sogrape, Meide in Alentejo, Superbock, AP Hotels & resorts, Transact, FoodStory catering & eventos, Gin Canning´s entre outros. A organização agradece o apoio de todos os patrocinadores e parceiros, não podendo deixar de mencionar também o parceiro logístico Santos e Vale e a Cofina como parceiro de mídia.

A edição Portuguesa do International Pairs Portugal conta este ano com uma novidade: trata-se da FINAL ROUND onde irão jogar as 6 primeiras equipas da classificação da final Nacional que se realizará no dia 24 de Setembro no campo da Quinta do Perú Golf & Country Club

A Final Round realiza-se com o apoio dos hotéis AP e os jogadores terão a estadia no AP CABANAS BEACH & NATURE .

As equipas Classificadas para a Final foram:

1ª Lugar Net : Vítor Pomba + Alberto Luís Castro- Equipa BARLAVENTO GOLFE

2ª Lugar Net: João Pedro Oliveira + Nuno Azevedo Neves – Equipa CIBEN

3ª Lugar Net : Miguel Heliodoro + Vitor António – Equipa TRIGO BOM

4ª Lugar Net: Pedro Figueira Soeiro + Fernando Jorge Vaz – Equipa JFP SEG. 2

PRÉMIOS SKILLS

Nearest the Pin – António Paulo Pinheiro

Longest Drive – Vitor António

Agradecimentos e reconhecimentos

Damos os parabéns a todas as equipas e jogadores que participaram do evento.

Além disso, gostaríamos de estender nosso reconhecimento e gratidão à equipe de Ribagolfe pelo excelente apoio.

Próximos eventos

A edição deste ano conta com duas ainda com uma eliminatória no novissimo campo Ombria Resort, no Algarve, num torneio de verão a realizar no dia 8 de Agosto.





Pode desde já inscrever-se