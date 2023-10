INTIMINA assinala Dia Mundial da Menopausa com apresentação de estudo

O Dia Mundial da Menopausa celebra-se a 18 de outubro e a INTIMINA , marca que oferece a primeira gama de produtos dedicados ao cuidado da saúde íntima feminina, assinala a data com a apresentação de um estudo sobre tabus e preconceitos na menopausa, em contexto profissional, sexual e social.

Ana Carvalheira, psicóloga especialista em sexualidade, Ana Miguel, fisioterapeuta especialista em pavimento pélvico, e Pilar Ruiz, Responsável de Marketing e Comunicação da INTIMINA Ibéria, que partilharam as suas expectativas quanto à mudança do estigma em relação à menopausa. Foi também apresentado o novo INTIMINA, um dispositivo inteligente para exercício do pavimento pélvico, que se destaca pela importância que exerce durante a menopausa. Os resultados do estudo foram apresentados num encontro, em Lisboa, que contou com as presenças de, eque partilharam as suas expectativas quanto à mudança do estigma em relação à menopausa. Foi também apresentado o novo KegelSmart 2 da, um dispositivo inteligente para exercício do pavimento pélvico, que se destaca pela importância que exerce durante a menopausa.

O estudo foi realizado em Portugal, a 500 mulheres a partir dos 45 anos, com o objetivo de identificar os tabus e preconceitos na menopausa, em que contextos, ou quais as suas preocupações com a sua chegada. Mais de metade das inquiridas (56%) sente que existe discriminação associada à idade, no geral, e 65% associada especificamente à menopausa. Já oito em cada 10 mulheres (84%) considera que a sociedade subestima ou ignora os sintomas e os desafios associados à menopausa e 36% que as mulheres não se sentem apoiadas por familiares e amigos nesta fase, exceto se forem igualmente pessoas que também estejam na menopausa. Ainda que apenas um terço (35%) confesse que já se sentiu discriminada em relação à idade, a maioria das entrevistadas (62%) já presenciou situações com outras pessoas na menopausa, principalmente em contexto social (48%), no local de trabalho (37%) e nas relações amorosas (35%).