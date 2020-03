ISCE Ocean Hope Day

Evento organizado pelo Departamento de Turismo do Instituto Superior de Ciências Educativas em parceria com a OCEAN HOPE a ter lugar no ISCE no 22 de Abril 2020.





O evento pretende inspirar estudantes do ensino secundário da área de turismo e de outras áreas de conhecimento para as mudanças passíveis de serem operadas no setor do Turismo contribuindo dessa forma para a formação de melhores profissionais capazes de fazer a diferença num dos setores que é dos que mais impactos negativos tem junto do património cultural e natural. A iniciativa contará com testemunhos na primeira pessoa, seminários temáticos, workshops e ações experimentais tendo como objetivo apresentar um "oceano de boas práticas" capaz de inundar de esperança o setor e inspirar estes futuros profissionais do turismo para a adoção de comportamentos responsáveis e dessa forma, juntos garantirmos um futuro melhor para o Turismo em Portugal e no Mundo.





O tema do evento é de grande pertinência, numa altura em que se fala como nunca da necessidade de preservação do nosso planeta e em que os grandes operadores turísticos começam a despertar para a necessidade de darem o exemplo e adotarem medidas amigas do ambiente minimizando o impacto que o setor tem no meio ambiente.





De referir que o programa será disponibilizado até ao final da presente semana sendo que as inscrições estão abertas até ao próximo dia 2 de abril.