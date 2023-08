ISEL vai atribuir perto de 300 000€ a estudantes através de bolsas e prémios

O Instituto Superior de Engenharia de Lisboa (ISEL) vai atribuir, no seguimento do financiamento obtido no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), enquadrado nos programas "Impulso Jovens STEAM" e "Impulso Adultos", até ao ano letivo 2025/26, perto de 182 000€ em bolsas de mérito. Destinam-se às candidatas que se destaquem pelas suas médias de acesso a licenciaturas/mestrados/pós-graduações onde exista desigualdade de género e aos estudantes que se distingam pelas suas médias finais, também de licenciaturas/mestrados/pós-graduações.

Com o objetivo de mitigar a desigualdade de género nos cursos onde esta é evidente, o ISEL quer incentivar o ingresso de mulheres em licenciaturas, mestrados e pós-graduações onde o número de estudantes femininas é inferior a 40%. Nesse sentido, e no ano letivo 2022/2023, atribuiu 20 bolsas no valor de 500€ às duas candidatas que ingressaram em cursos de licenciatura com as melhores médias de acesso, e três bolsas, entre os 920€ e os 1500€, à candidata com melhor classificação em cursos de mestrado e pós-graduação.

Paralelamente, e desta vez com o objetivo de reconhecer o mérito, o ISEL atribui também bolsas e prémios aos estudantes que se distingam com as melhores médias finais de curso. A título de exemplo, e também no ano letivo que agora terminou, foram atribuídas bolsas de mérito contempladas no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) que distinguiram os estudantes com as melhores médias finais de curso – mais de 20 bolsas de mérito, no valor de 500€, destinadas a alunos de licenciaturas, e quase uma dezena de bolsas de mérito, entre os 424€ e os 1 500€, destinadas a alunos de mestrados e pós-graduações.

"Incentivar a igualdade de género nos cursos de Engenharia, até aos dias de hoje ainda uma escolha maioritariamente masculina, bem como premiar o mérito dos nossos alunos, que tanto contribuem com o seu empenho e dedicação para o posicionamento do ISEL como um estabelecimento de referência meio académico nacional, é o que pretendemos, de uma forma muito prática, com a atribuição destas bolsas e prémios", afirma José Nascimento, Presidente do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa.

Para além das bolsas de mérito atribuídas no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), o ISEL atribui ainda, ao abrigo de um protocolo com o Banco Santander, prémios aos alunos que entram com a melhor média em cada curso de licenciatura e aos alunos que concluem os estudos, seja licenciatura ou mestrado, com a melhor média.