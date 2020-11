iServices aposta na expansão em todo o país e está a recrutar

Num período de apenas dois meses a iServices inaugurou quatro novas lojas em diferentes cidades: Foz (Porto), Montijo, Setúbal e Viseu. A marca que é líder de mercado em reparação de smartphones, tablets e computadores tem vindo a verificar um crescimento superior a 30% na sua faturação, e prossegue desta forma o seu plano de expansão em todo o país.

"Apesar das condicionantes provocadas pela atual pandemia, a nossa marca tem vindo a crescer ao longo do ano 2020 - bem como, ao longo da última década - evidenciando assim o sucesso que nos permite projetar uma forte expansão a curto e médio prazo. Por esta razão, prevemos abrir ainda mais duas lojas até final deste ano" salienta Bruno Borges, fundador e CEO da marca.

Todas as lojas iServices disponibilizam uma ampla e diversificada oferta de serviços de reparação e produtos de marca própria que fazem parte do quotidiano de todos os portugueses, sejam cabos, capas, películas e outros acessórios diversos. Para além do core business na área de reparação de equipamentos, a empresa tem aumentado as vendas de equipamentos recondicionados nas suas lojas físicas e na loja online, com base nos preços competitivos e numa oferta cada vez mais diversificada.