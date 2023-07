iSERVICES CRIA NOVA IMAGEM DO PODCAST “A HORA DA MAÇÃ”

A equipa de Design da iServices, marca líder na reparação de smartphones, tablets e computadores, desenvolveu a nova imagem do logotipo do podcast de tecnologia, "A Hora da Maçã", para assinalar a parceria exclusiva de 8 anos. Alinhada às últimas tendências de comunicação visual, a nova imagem apresenta como base o design anterior com aposta na modernização.





Com a apresentação de Nuno Luz e Ricardo Fernandes, o podcast "A Hora da Maçã" lançado em 2015 conta com mais de 200 episódios e aborda temas relacionados com novos dispositivos, dicas para o consumidor e tendências de mercado e a iServices é parceira desde o primeiro dia. Para comemorar esta colaboração, a equipa de Design da iServices criou a nova identidade visual da rubrica, que reforça a insígnia do podcast com aposta nas novas tendências.





Todos os ouvintes têm acesso a um desconto de 10% em Reparações de Telemóveis, Computadores, Tablets ou smartwatches da iServices, ou ainda nos acessórios e gadgets de marca própria.