iServices dá início à Orange Season, com oportunidades únicas em Recondicionados

A iServices, principal marca nacional especializada em reparação de dispositivos móveis, computadores e tablets multimarca, inaugurou a sua Orange Season, um mês repleto de promoções imperdíveis na sua loja online ou lojas físicas por todo o país.

Black Friday iPhones Recondicionados De forma a antecipar a, a iServices deu início à sua temporada de oportunidades, com uma campanha especial no seus. Na Orange Season da iServices, terminou o tempo de espera até à Black Friday. As melhores oportunidades desta data estão disponíveis durante todo o mês de novembro! São equipamentos ambientalmente sustentáveis, 100% funcionais e com 3 Anos de Garantia.

Para os fãs do último grito da tecnologia, na iServices encontra o potente iPhone 14 Pro Max. Um brilhante ecrã de 6,7 Polegadas com refresh rate de 120Hz e até 2000 nits de luminosidade máxima. Séries e vídeos nas redes sociais com detalhe e cores vívidas em qual lugar. E se gostar de fotografar, prepare-se para uma câmara principal de 48 MP, com excelente estabilização de imagem. A juntar a tudo isto, um processador A16 Bionic, capaz de aguentar sessões de multitasking pesadas. É o iPhone ideal para trabalhar.

Para quem gosta de tirar fotografias e gravar vídeos com o seu telemóvel, o iPhone 13 Pro é a sugestão da iServices nesta Orange Season. Um sistema de três câmaras traseiras para resultados incríveis. Uma teleobjetiva, uma grande angular e uma ultra grande angular para captar os seus momentos preferidos em alta resolução. E para o cineasta da família, o Modo Cinematográfico permite gravações com uma qualidade profissional.

Ainda no lado Pro, o iPhone 12 Pro também faz parte da campanha da Orange Season. Dispnível em quatro elegantes cores, este equipamento é perfeito para quem procura navegar nas redes sociais e produzir conteúdo. O processador A14 Bionic permite utilizar o equipamento com múltiplas aplicações abertas em simultâneo, e a conectividade 5G permite ligações ultrarrápidas à Internet!

Adquirir um Recondicionado na iServices é contar com uma equipa de especialistas de norte a sul do país (incluindo ilhas!) dispostos a averiguar toda e qualquer situação com o seu equipamento.





E para completar esta Orange Season, a iServices preparou uma seleção de oportunidades imperdíveis em acessórios de marca própria. São promoções diferentes a cada semana.