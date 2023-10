iServices inaugura primeira loja no centro de Paris

A iServices deu um passo significativo em direção à internacionalização com a inauguração da sua primeira loja em Paris, França. A nova loja, localizado no piso -2 do prestigioso centro comercial Forum des Halles, no 1º Arrondissement de Paris, representa um marco importante na expansão global da iServices.

A iServices Forum des Halles oferece uma localização estratégica no coração da capital francesa, próxima de pontos de interesse icónicos como o Palácio Real e o Museu do Louvre. Trata-se do destino ideal para todos os clientes, desde empresários em busca de um novo MacBook, turistas que necessitam de assistência para os seus dispositivos móveis danificados durante as férias e, claro, a resposta na hora para todos os parisienses que necessitem de reparar os seus smartphones, tablets e computadores.

A loja da iServices em Paris, assim como as restantes lojas da rede iServices, conta com uma equipa altamente experiente, especializada na reparação de iPhones, Samsung, Xiaomi, Huawei e muitas outras marcas populares. Além disso, a loja oferece uma ampla variedade de iPhones recondicionados, bem como dispositivos Samsung, MacBooks, iPads e Apple Watches como novos, para atender às necessidades variadas dos clientes.

O CEO da iServices, Bruno Borges, expressou entusiasmo pela abertura desta nova loja em Paris: "este passo é o culminar de um trabalho árduo nos últimos meses, desde a pesquisa da loja, à formação de uma equipa de técnicos pronta para iniciar este projeto em França, que marca, obviamente, um momento muito importante para nós. É ainda de enaltecer a importância do local onde iremos abrir a nossa primeira loja. O centro comercial Forum des Halles é um centro de renome em Paris, considerado o principal centro comercial de França. Este situa-se no 1º arrondissement e tem cerca de 50 milhões de visitantes por ano, um número realmente incrível."

"Dar este primeiro passo num país tão importante e de uma enorme dimensão, como é França, e expor a nossa marca no principal centro comercial do país é para nós um momento muito marcante. Este é o início de uma nova aventura num novo país onde vamos poder mostrar, por um lado, a nossa qualidade de serviço e, por outro, a qualidade dos produtos da marca iS e dos nossos recondicionados" acrescenta.