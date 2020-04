Izidoro doa 1 tonelada de bens alimentares a instituições de solidariedade social

A emergência pública que Portugal vive neste momento levou a Izidoro a reforçar as suas iniciativas de responsabilidade social, nomeadamente com o aumento da oferta de bens alimentares junto de várias instituições de solidariedade.



Desde o início de março, a marca centenária portuguesa, especialista na área de charcutaria, doou um total de 1 tonelada de bens alimentares à base de carne a um conjunto de instituições nacionais e regionais, nomeadamente à Cruz Vermelha Portuguesa, Banco Alimentar Contra a Fome, Associação Remar Portuguesa, CASA (Centro de Apoio ao Sem Abrigo), Banco Alimentar Contra a Fome da Península de Setúbal, Santa Casa da Misericórdia de Palmela, Associação Nacional de Combate à Pobreza e Fundação COI.



Marco Andrade, diretor de marketing da Izidoro, afirma: "Num período particularmente delicado que vivemos em Portugal, e no âmbito da solidariedade institucional e social que este momento exige, e que tem implicado um excecional esforço de todos, procuramos também dar o nosso contributo com o objetivo de minimizar os impactos causados pela pandemia Covid-19 junto dos mais desfavorecidos."



A responsabilidade social faz parte do ADN da Izidoro, uma empresa 100% nacional – com criação de animais em Portugal, e transformação nas suas 6 unidades produtivas espalhadas pelo território nacional –, que apoia de uma forma regular diferentes instituições e projetos de cariz social.



"A Izidoro é uma empresa 100% nacional na área de Alimentação, com operação do Prado ao Prato, pelo que neste momento difícil que todo o país enfrenta é nossa obrigação envolvermo-nos também neste combate, reforçando as nossas entregas junto das instituições e procurando ajudar quem mais precisa. É também nosso dever agradecer aos portugueses o apoio que têm dado à produção nacional através das suas escolhas, algo tão importante para a recuperação do país.", conclui Marco Andrade.



Paralelamente, e consciente do esforço que todos os seus colaboradores têm realizado na atual conjuntura de forma a garantirem que os produtos da marca continuem a chegar aos consumidores, a Izidoro ofereceu ainda mais de 1 tabuleiro de salsichas a cada um dos seus mais de 1.000 colaboradores das diferentes unidades de produção, pessoal de limpeza e junto de motoristas parceiros que têm assegurado toda a distribuição às cadeias de retalho alimentar.

