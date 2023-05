JÁ SÃO CONHECIDOS OS FINALISTAS DA 5.ª EDIÇÃO DOS PRÉMIOS HERÓIS PME

A Yunit Consulting, consultora nacional especializada em pequenas e médias empresas, acaba de anunciar os finalistas da 5.ª edição dos Prémios Heróis PME nas categorias Heróis PME, Sustentabilidade, Transformação Digital, Internacionalização e Startup Revelação. A edição deste ano, a mais concorrida de sempre, tem como objetivo premiar o sentido de coragem, persistência e resiliência, bem como distinguir startups e projetos diferenciadores nas áreas da sustentabilidade, transformação digital e internacionalização que potenciaram o crescimento das empresas. O grande vencedor desta edição será conhecido a 27 de junho numa gala a realizar em Lisboa.

"Nesta edição superámos o recorde de candidaturas recebidas e ficámos a conhecer PME com ótimas histórias de superação e capacidade de inovação nas cinco categorias. Os finalistas foram apurados com base na votação do público e reuniram mais de 22.000 votos, um aumento de cerca de 20% face à edição anterior", afirma Bernardo Maciel, CEO da Yunit Consulting.

Numa edição em que Porto, Lisboa, Braga e Leiria foram os distritos com mais candidaturas, chega-se à reta final com cinco distritos representados: Porto – 7 nomeações; Lisboa – 5 nomeações; Braga – 3 nomeações; Aveiro e Coimbra – 1 nomeação. Entre os setores de atividade representados destacam-se a Indústria, as Tecnologias de Informação e os Serviços – com 5, 4 e 3 nomeações, respetivamente – seguidos da Saúde (2 nomeações), Intermediação Financeira (1 nomeação), Formação (1 nomeação) e Turismo/Restauração (1 nomeação).

Na categoria de Heróis PME , os nomeados são: a empresa de lavagens sem água Atlantic Car Wash, a tecnológica Codepoint, o grupo de capital português Domus Capital, a empresa especializada no apoio à gestão de PME Lei Agência, e a distribuidora de material informático WDMI. Enquanto na categoria de Sustentabilidade, os nomeados são: a empresa têxtil FORTeams Lab e as já nomeadas Atlantic Car Wash (lavagens sem água) e WDMI (material informático). Já na categoria de Transformação Digital , os nomeados são: a empresa de formação e emergência médica Femédica, a consultora de finanças pessoais Reorganiza, e a empresa de automação empresarial Smartex.