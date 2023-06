JÁ SÃO CONHECIDOS OS VENCEDORES DA 5ª EDIÇÃO DOS HERÓIS PME

A 5.ª edição dos Heróis PME, uma iniciativa da Yunit Consulting, consultora nacional especializada em pequenas e médias empresas, galardoou WDMI, FORteams LAB, Smartex.ai, Domus Capital e Linkare TI, e Brave Generation Academy Portugal como as PME que mais se destacaram nas categorias Heróis PME, Sustentabilidade, Transformação Digital, Internacionalização e Startup Revelação, respetivamente. A entrega de prémios realizou-se esta terça-feira, na Câmara do Comércio e Indústria Portuguesa.

Numa edição que bateu recordes, com mais de uma centena de candidaturas e duas novas categorias, Bernardo Maciel, CEO da Yunit Consulting, destaca "hoje celebramos a coragem, dedicação e altruísmo daqueles que fazem a diferença nas nossas vidas e nas comunidades em que se inserem. Que as suas histórias nos inspirem e incentivem a sermos melhores e a construir um mundo mais solidário, que reconhece e valoriza as pequenas e médias empresas, destacando as suas conquistas e resiliência".

Na categoria Heróis PME, a vencedora foi a WDMI - Dist. Material Informático Unip.,Lda. Fundada em 2011 e tendo como atividade a distribuição de equipamentos informáticos e eletrónica de consumo, nos últimos 4 anos cimentou de forma sustentada a sua posição de liderança na venda de equipamentos recondicionados no mercado nacional, começando também a expandir a sua atividade para o mercado comunitário. Para Ema Dias, Chief Commercial Officer da WDMI, "é com muita emoção e orgulho que recebemos este prémio, o qual não teria sido possível sem o contributo incansável de toda a equipa da WDMI. Esperamos que, no futuro, outras PME como nós possam continuar a ser distinguidas". Nesta categoria, destacaram-se ainda o grupo de capital português Domus Capital e a tecnológica Codepoint.

Em Sustentabilidade, a empresa portuguesa FORteams LAB arrecadou o troféu. Sediada em Vizela, começou por produzir etiquetas, evoluiu no setor têxtil e, fruto de uma real transformação que envolveu um rebranding, a criação de um departamento de Investigação, Desenvolvimento e Inovação e uma redefinição de estratégia no digital, transformou-se numa PME de referência europeia em merchandising desportivo. Para Pedro Santos, CEO da FORteams LAB, "é com imenso orgulho que vemos, mais uma vez, o trabalho da FORteams LAB reconhecido para iniciativa Heróis PME, desta vez, na categoria Sustentabilidade. Conscientes do contributo da nossa atividade, assente no setor têxtil, para a poluição do planeta, decidimos reformular o nosso modelo de produção e fazê-lo basear-se na utilização de matérias-primas recicladas e recicláveis". Nesta categoria, destacaram-se ainda a já distinguida WDMI e a empresa de lavagens sem água Atlantic Car Wash.

A Smartex.ai, PME dedicada à automação empresarial, foi a vencedora na categoria Transformação Digital. Focada no desenvolvimento de hardware e software que, com recurso a machine learning, detetam defeitos têxteis em tempo real, a Smartex.ai ajuda a indústria têxtil a diminuir o desperdício. "Utilizar a Inteligência Artificial para reduzir o desperdício têxtil, com impactos diretos na pegada digital da indústria e na faturação das empresas, é a nossa missão. Como tal, é com muito orgulho que vemos o nosso papel distinguido por esta iniciativa da Yunit Consulting", afirma António Rocha, um dos fundadores da Smartex.ai. Nesta categoria, destacaram-se ainda a empresa de formação e emergência médica Femédica e a consultora de finanças pessoais Reorganiza.

Finalmente, e nas categorias introduzidas nesta 5.ª edição, os vencedores na categoria de Internacionalização foram a já distinguida Domus Capital e a tecnológica Linkare TI, ex aequo. Para Sérgio Duarte, CEO da Domus Capital, "é com enorme satisfação que vemos reconhecido o sucesso da estratégia de internacionalização "de fora para dentro" das cervejas Quinas por esta iniciativa". Já, para Paulo Ribeiro, CEO da Linkare TI, "esta distinção é para nós motivo de grande orgulho, não só pelo reconhecimento da nossa estratégia de internacionalização, como também pelo reconhecimento do trabalho da nossa equipa". Na categoria de Startup Revelação, a grande vencedora foi a escola Brave Generation Academy, onde o método de ensino desafia tudo o que é tradicional: não há horários fixos, aulas todos os dias ou até mesmo professores na sala. Para Sofia Borges, Head of Education da Brave Generation Academy, "é com muito gosto que aceitamos este prémio e que esperamos que possamos ver, no futuro, também alunos da Brave Generation Academy reconhecidos como Heróis PME". Destaque ainda para a sociedade têxtil Vital Marques Rodrigues, Filhos SA, na categoria de Internacionalização, e para a empresa digital de peritagem médica Honnus e a plataforma de restauração Zomato, na categoria de Startup Revelação.

Lançada em 2016, esta iniciativa da Yunit Consulting tem vindo a divulgar e premiar as melhores histórias de inovação e empreendedorismo em Portugal, servindo muitas vezes como propulsor para voos mais altos de empresas com boas ideias, mas a quem falta o apoio certo para as transformar em realidade.