Afonso da Maia, Carlos da Maia, Maria Eduarda da Maia, João da Ega… As personagens são de Os Maias e são conhecidas de todos os que passaram pelo ensino secundário. De leitura obrigatória, a obra de Eça de Queirós foi trabalhada pelos alunos do 2.º ano dos cursos de Atividades de Cozinha e Pastelaria e de Atividades de Restaurante e Bar da Escola de Comércio de Lisboa (ECL) que decidiram debruçar-se sobre a mesma de uma maneira original.





Devido à especificidade da sua formação, a maneira mais fácil seria pegar nos pratos que o texto queirosiano refere — como as petit pois à la Cohen, as favas e chouriço ou as queijadas de Sintra — e reproduzi-los ou recriá-los de uma forma mais atualizada, mas os alunos foram mais longe e imaginaram pratos que representassem as características psicológicas de cada personagem.





Esta proposta permitiu aliar a leitura e a interpretação da obra, potenciando a criatividade dos alunos que pensaram num menu completo e inovador. O resultado não poderia ficar apenas por apresentar o trabalho final à turma e aos seus professores e foi com entusiasmo que abraçaram o desafio de convidar um conjunto de personalidades ligadas ao mundo da literatura, educação, comércio e turismo, para experimentarem a sua proposta gastronómica: o "Jantar no Ramalhete".





Também aceitaram este desafio alguns parceiros que quiseram juntar-se à ECL, como a Vista Alegre, a Quinta da Couvela, a Adega de Ponte da Barca e o Monte do Roseiral – Vinhos.





Assim, no próximo dia 29 de junho, às 19h horas, a ECL receberá nas suas instalações, entre outros convidados, Rita Marques, Secretária de Estado do Turismo, Comércio e Serviços; Diogo Moura, Vereador da Educação e da Economia e Inovação, Afonso Reis Cabral, Presidente da Fundação Eça de Queirós; bem como representantes do Plano Nacional de Leitura.





O "Jantar no Ramalhete" é o resultado inovador da leitura da obra de Eça de Queirós aliado aos desafios que se põem atualmente aos jovens profissionais e abrindo as portas da Escola de Comércio de Lisboa ao exterior.