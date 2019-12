Os Chefs Adérito Almeida, André Simões, Bruno Augusto, Bruno Viegas, David Domingues, Diogo Pereira, José Botelho, José Leitão, Luís Batalha, Luís Rosário, Miguel Lourenço, Vítor Monteiro, Vítor Moreira e Wilson Costa convidam a desfrutar de uma refeição natalícia, com inspiração algarvia e de cariz solidário.





Catorze chefs dos melhores hotéis de luxo do Algarve voltam a juntar-se para realizar a 5ª edição do Jantar Solidário de Natal da Algarve Chefs Week, que tem como objetivo angariar fundos para apoio a grupos desfavorecidos da comunidade regional. O evento realiza-se no próximo dia 13 de dezembro, pelas 20 horas, no Centro de Congressos do Algarve.





Os chefs são responsáveis por preparar os pratos de assinatura de uma refeição, para 600 pessoas, que reverte inteiramente para as associações algarvias CATRAIA - Centro de Acolhimento Temporário para Menores em Risco e da APPC – Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral.





O Menu do Jantar de Natal deste ano, criado em conjunto pelos Chefs Adérito Almeida, André Simões, Bruno Augusto, Bruno Viegas, David Domingues, Diogo Pereira, José Botelho, José Leitão, Luís Batalha, Luís Rosário, Miguel Lourenço, Vítor Monteiro, Vítor Moreira e Wilson Costa apresenta uma interessante combinação de ingredientes típicos de Natal com ingredientes típicos da região algarvia.





Para começar, os chefs sugerem peito de frango do campo fumado sobre envolvência de sabores Algarvios e Orientais. No prato de peixe, o tradicional Bacalhau marca presença através de pedaços de lombo e língua de Bacalhau, com xerém de coentros e legumes jovens. A tarte de porco chega acompanhada de abóbora, beterraba, batata doce, amendoim e salsa fazendo assim as honras do segundo prato. Por fim e não menos importante a sobremesa é uma mousse de chocolate de leite e especiarias com framboesa, encerrando esta refeição preparada com todo o glamour pelos chefs que aderem a esta iniciativa solidária.





Os bilhetes - com um valor de 30 Euros por pessoa - dão acesso ao cocktail de boas-vindas, ao jantar de gala, que também inclui a performance artística de Francisco Mousinho, que em 2016 foi Mágico Finalista no "Got Talent Portugal", assim como a atuação do Ernesto Leite e da Ana Isabel Arroja – animadora da Radio Comercial, sendo que o concerto acústico principal cabe aos União das Tribos, e estarão à venda na próxima semana, nos seguintes hotéis: Anantara Vilamoura, Cascade Resort, Conrad Algarve, Hilton Vilamoura As Cascatas, Hotel Vilamonte, Monte Santo Resort, Tivoli Carvoeiro, Tivoli Marina Vilamoura, e Vale d'Oliveiras; e nas associações CATRAIA, em Portimão e na APPC, em Faro.





Esta iniciativa não seria possível sem o apoio de diversas entidades e patrocinadores como a Makro, a Panidor, o Mundo do Vinho, a JustFood, a Capri, a RISE, a Nprint, a Taylor, a KOBU, e a ProChef até agora.