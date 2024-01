Joalharia do Carmo Celebra Centenário com Exposição "Filigrana" e Lançamento de Certificado Digital

No centenário da sua fundação, a Joalharia do Carmo celebra uma história de elegância e tradição e marca um novo capítulo. Enaltecendo a arte distintiva da Filigrana, a marca mergulha na rica herança da joalharia portuguesa, dando destaque a uma técnica que se tornou a sua verdadeira paixão nos últimos dois anos.

Fundada a 14 de janeiro de 1924 e habituada, nas primeiras décadas, a receber a elite lisboeta, a Joalharia do Carmo é hoje um espaço que dá palco à mais transversal das artes da joalharia portuguesa: a Filigrana.

Ao oferecer exclusivamente Filigrana de Portugal Certificada, um legado de sabedoria, tradição, ínfimos detalhes e desenhos que sobreviveram à passagem do tempo, a Joalharia do Carmo não só reforça o seu compromisso com a tradição, mas também estabelece uma ponte inovadora com a modernidade. Há dois anos, a marca assinou um protocolo de cooperação com a ACertifica, entidade certificadora, e os municípios de Gondomar e da Póvoa de Lanhoso, os dois grandes polos de produção onde a Filigrana é Património Cultural Imaterial.

Esta aliança garantiu a continuidade da arte dos artesãos, mas também colocou em destaque o seu trabalho na mais recente exposição no âmbito do Quarteirão das Artes e do projeto nacional do MNAC, "Portugal entre Patrimónios". A mostra, em exibição até 4 de fevereiro, de terça a domingo, das 10h às 18h, é um mergulho na tradição, apresentando histórias de artesãos e joias únicas que combinam métodos ancestrais com um design contemporâneo.

A grande novidade reside na iniciativa da Joalharia do Carmo em ser a pioneira no projeto piloto da Imprensa Nacional-Casa da Moeda - Certificado Digital UniqueMark® - que traz para era digital o processo de certificação dos metais preciosos, naquela que é a mais antiga forma de proteção do consumidor. Emitido por uma plataforma segura, este certificado proporciona uma experiência única ao consumidor, garantindo a autenticidade das joias através de um simples smartphone.

Através da App oficial da Contrastaria, o Certificado Digital UniqueMark® proporciona uma visão abrangente da joia, desde o ensaio laboratorial até à aposição da marca de contraste. Cada peça é dotada de uma etiqueta e um cartão com um código criptográfico único, assegurando a rastreabilidade e legitimidade das peças. Este projeto inovador adiciona valor e confiança ao consumidor final, protege contra falsificações, garantindo a autenticidade das joias e preservando a continuidade da profissão artesanal, refletindo o verdadeiro compromisso de economia social da Joalharia do Carmo.