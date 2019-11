JOM abre primeira loja na cidade do Porto

A JOM, grupo empresarial familiar português com mais de 20 anos de historia, abre no próximo dia 21 de Novembro, no Porto, a sua vigésima segunda loja em Portugal.





O investimento ascende a 4,5 milhões de euros e prevê a criação de vinte postos de trabalho diretos. Tendo nascido pelas mãos do empresário vimaranense Joaquim Oliveira Mendes, a JOM comercializa produtos para o lar, como móveis, sofás, colchões, electrodomésticos, decoração, têxteis e artigos de iluminação.





Nas mais de duas dezenas de lojas físicas em território nacional e na operação online, a empresa registou 40 milhões de faturação, em 2018, e preve^-se que o valor suba consideravelmente em 2019. A marca nacional tem produtos a` venda que se ajustam a todos os gostos e carteiras.





A loja JOM Porto, localizada na Rua Manuel Pinto de Azevedo, próxima ao NorteShopping, tem uma área próxima dos 4.500 metros quadrados que se estende ao longo de dois pisos e parque de estacionamento coberto e gratuito para clientes, e resultou da transformação das antigas instalações da Ambar. Com a disposição da loja pretende-se que o cliente vivencie uma experiência de compra ímpar, percorrendo todo o espaço e conhecendo a variedade de artigos comercializados pela marca portuguesa.





A JOM analisa agora a possibilidade de abrir em outras regiões do país, de modo a alargar ainda mais a sua rede de lojas.