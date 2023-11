Jornadas Internacionais de Turismo em Águeda

As Jornadas Internacionais de Turismo, organizadas pela autarquia de Águeda e que conhecem este ano um novo formato, realizar-se-á nos próximos dias 24 e 25 de novembro (sexta-feira e sábado), no Centro de Artes de Águeda. Na 8.ª edição, o evento acontece este ano inserido na programação do "Águeda é Natal" e tem Cuba como país convidado.





Durante dois dias, vão ser apresentadas algumas das mais recentes novidades da área do turismo, numa demonstração de que este é um setor que se faz "Sem fronteiras, com tempo!", um encontro onde vão ser partilhadas ideias e boas práticas que contribuam para o crescimento e afirmação deste setor. O programa proporciona a oportunidade de discutir temas relevantes para a atualidade desta área, na região e país, nomeadamente no que respeita à sustentabilidade, à cultura, à gastronomia, aos eventos e financiamentos e onde não faltará a demonstração de projetos inovadores e originais.





A abertura está agendada para dia 24 de novembro, às 10h30, com uma sessão solene onde marcarão presença Jorge Almeida e Edson Santos, Presidente e Vice-Presidente da Câmara de Águeda, respetivamente, bem como Zelmys Maria Domingues Cortina, Embaixadora de Cuba em Portugal; Niurka Pérez, Conselheira de Turismo da Embaixada de Cuba para Portugal e Espanha; e Raul Almeida, Presidente do Turismo Centro de Portugal.





O primeiro painel do encontro, previsto para as 11 horas e moderado por Alexandra Rodrigues, da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCRDC), abordará como "Financiar para Inovar" e terá como intervenientes Miguel Mendes, do Turismo de Portugal; Conceição Carvalho, do Plano de Recuperação e Resiliência; e Marco Lamas, do Instituto Politécnico de Gestão e Tecnologia de Gaia.





Depois de almoço, Luís Azeredo (Zomato), Sandra Simões (Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra), Luís Lavrador (Restaurante FAMA) e João Carlos Silva ("Na Roça com os Tachos") prometem explicar "Como despertar os sentidos".





Após uma abordagem sobre "Experiências únicas: como se promovem", com João Amorim (Follow the sun), Pedro Moreira (Pedro on the road), Gonçalo Castel-Branco (Chefs on fire) e Niurka Pérez (conselheira de turismo) decorrerá, a partir das 21h30 e de entrada livre, um concerto de música tradicional cubana.





No segundo dia do encontro, serão desvendados "Destinos Sustentáveis: desafios e oportunidades" (10h30), com Catarina Vieira (Família Chão no Rio), Miguel Gavinhos (Aldeia de Castelo Novo – Município do Fundão), e Alistair Gosling (Extreme International). Serão ainda conhecidos destinos diversos e suas "ligações pelo mundo" (14h), com a Embaixadora de Cuba em Portugal a apresentar o seu país de origem como um "destino multifacetado". Neste painel, destaque ainda para Maria Ester Carvalho, do Instituto do Turismo de Cabo Verde, que irá demonstrar a experiência cabo-verdiana no turismo de caminhadas.





O último painel, que será moderado por Edson Santos, Vice-Presidente da Câmara de Águeda, explicará "Como organizar eventos", com três exemplos que serão apresentados por Jorge Lopes (Meo Marés Vivas), Ben Baker (Extreme International) e Mariana Macedo (Festival Boom).





As Jornadas Internacionais de Turismo encerrarão às 16h30, com a entrega do "Chapéu de Ouro do Município", um galardão que visa distinguir uma entidade ou personalidade que se tenha destacado na promoção do turismo local ou nacional.