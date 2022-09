Kärcher expande gama de aspiradores sem fio

Casas diferentes têm diferentes desafios de limpeza. E é por isso que a Kärcher está constantemente a inovar e acaba de juntar à sua gama de aspiradores sem fios o novo VC 7 Cordless yourMax – um equipamento potente, especialmente desenvolvido para limpar áreas grandes, com um sistema inteligente que prolonga a duração da bateria.

O aspirador a bateria Kärcher VC 7 Cordless yourMax incorpora com as mais recentes tecnologias ao serviço da limpeza: um inovador sensor de poeira que deteta a sujidade e ajusta a potência de aspiração, garantindo o uso eficiente da bateria até 60 minutos de aspiração muito mais rápida e cómoda e a função boost, que garante a máxima potência de aspiração para tornar a limpeza ainda mais fácil, flexível e confortável.

Não é apenas a ausência de fios que torna o VC 7 Cordless yourMax ultra-flexível e pronto para usar em segundos – um peso de apenas 2,6 kg e um design elegante e ergonómico oferecem uma impressionante liberdade de movimento ao aspirar. O design flexível permite limpar até mesmo as zonas de difícil acesso, como por baixo dos móveis e o punho extra macio torna o aspirador particularmente fácil de manusear.

Quer se trate de restos de comida nos azulejos da cozinha, migalhas, pó no parquet da sala de jantar ou pelos de animais no tapete da sala de estar – com o bocal motorizado e ativo, este novo aspirador é adequado para utilização em todos os tipos de pavimento. As luzes LED no bocal facilitam a visualização da sujidade para uma limpeza ainda mais precisa. O sensor de poeira mede continuamente o grau de sujidade e ajusta automaticamente a potência de sucção conforme necessário. Isto não só facilita o trabalho de aspiração, como também prolonga o tempo duração da bateria ao usar apenas a energia de que realmente precisa. Este recurso de eficiência energética significa que uma bateria totalmente carregada pode fornecer até 60 minutos de limpeza no modo padrão.

Outras vantagens incluem a limpeza fácil do depósito de pó, uma gama de acessórios, desde a escova macia para móveis ao bocal para estofos, que permite ser usado como aspirador de mão para trabalhos de limpeza menores e superfícies delicadas.

O VC 7 possui um filtro HEPA 12 ultra-eficiente (EN 1822:1998), que retém de forma confiável até as menores partículas de poeira. O sistema sem saco torna a descarga do aspirador muito mais rápida e elimina a necessidade de comprar filtros de reposição. Preço recomendado: 478,79€.