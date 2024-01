KSB 1º fabricante de bombas nucleares aprovado pela China

O Grupo KSB, um dos líderes mundiais no fabrico de bombas centrífugas e válvulas, recebeu recentemente a certificação do governo da China para o fornecimento de bombas centrífugas para arrefecimento dos reactores nucleares das mais modernas centrais nucleares da China.

E a KSB já recebeu a sua primeira encomenda para o fornecimento de 5 bombas deste tipo, do modelo RUV (ver foto), para a central nuclear de Shidaowan, onde está a ser construído o maior reactor nuclear do mundo, tipo AP/CAP.

Uma parte desta encomenda será fabricada na sede do Grupo KSB, na Alemanha, sendo a restante produzida na fábrica do Grupo KSB em Shangai, na China, onde a KSB tem uma joint venture com a empresa Shangai Electric.

O protótipo desta bomba modelo RUV já passou os exigentes testes realizados pelo Instituto Nuclear da China, onde demonstrou a sua elevada fiabilidade operacional. Nestes testes a bomba esteve em funcionamento durante mais de 700 horas, das quais 500 horas sujeita a uma temperatura acima dos 280 ºC. Além disso, a bomba, que tem uma potência nominal de 7,5 MW, arrancou e parou mais de 550 vezes.

Esta certificação culmina um processo de desenvolvimento que durou quase 10 anos e demonstra a liderança tecnológica da KSB no fabrico de bombas centrífugas.

As bombas centrífugas do modelo RUV são bombas verticais, monocelulares (com apenas 1 andar de compressão), sem necessidade de vedação entre bomba e motor (sealess), incluindo chumaceiras lubrificadas pelo próprio fluido bombeado e volante de inércia.