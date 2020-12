KSB consolida rede de Parceiros Autorizados

No início de 2015 a KSB investiu numa nova área de negócio, a Distribuição, que envolve o fornecimento de bombas e válvulas, através de empresas locais especializadas - os Parceiros Autorizados - a utilizadores domésticos, canalizadores, pequenos instaladores, pequenas indústrias ou Câmaras Municipais.

Apesar de recente em Portugal, esta área da Distribuição já tem uma longa tradição dentro do Grupo KSB, não só porque uma das maiores empresas do Grupo – a DP Pumps – é especializada nesta área, mas também porque diversas outras empresas (KSB Alemanha, KSB França, KSB Itália) têm uma larga experiência e forte posição no mercado da Distribuição dos respectivos países.

Assim, e aproveitando essa experiência (o Grupo KSB faz 150 anos em 2021), nos últimos anos a KSB tem vindo a consolidar a sua rede de Parceiros Autorizados, que neste momento conta com 9, cobrindo todo o país. Na região Norte estão 3: Hidraulicart, em Canelas (VN Gaia); Jarro, em VN Famalicão; e Sloap, em Palhaça (Aveiro). Na região Centro estão 4: H2Pro, em Lisboa; PH Líquido, em Belas (Sintra); Tozeron, em Torres Vedras; e WaterCruz, em Atouguia da Baleia (Peniche). Na região Sul estão 2: Syst-MP, em Loulé (Algarve); e Tecnitema, em Sines.

As grandes vantagens da rede de Parceiros Autorizados da KSB são (1) resposta rápida e competente (a KSB dá-lhes formação e apoio técnico), (2) proximidade e tratamento personalizado, (3) prazos de entrega rápidos, e (4) produtos de elevada qualidade, a preços muito competitivos !

A KSB existe desde 1871 (150 anos) e está presente em Portugal desde 1972 (49 anos), sendo um dos líderes de mercado, quer a nível nacional quer mundial, nos segmentos Indústria, Ambiente e Energia, bem como cada vez mais relevante nos segmentos dos Edifícios e da Distribuição.