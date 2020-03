KSB fabrica em Portugal

Apesar de não ter nenhuma fábrica própria em Portugal, o Grupo KSB tem parcerias relevantes e de longo prazo com vários fabricantes de componentes em Portugal.





Um importante exemplo é a Duritcast, uma fundição de aço e ferro fundido localizada em Águeda, que emprega 115 colaboradores (650 no total do Grupo Durit), a quem o Grupo KSB compra quase 2 Milhões de Euros por ano, principalmente corpos e discos para válvulas de borboleta, modelos Isoria, Mammouth, Apolis e KE.





Outro relevante exemplo é a Arsopi, outra fundição especializada em aço inoxidável localizada em Vale de Cambra, que emprega 375 colaboradores, a quem o Grupo KSB compra cerca de 1 Milhão de Euros por ano, entre tampas de descarga, impulsores, curvas de suporte, corpos de bombas e corpos de motores para bombas e misturadores submersíveis para águas residuais (modelos Amarex, KRT e Amamix), bem como para água limpa (modelo UPA).





Existem outros parceiros Portugueses do Grupo KSB, que elevam as parcerias com empresas Portuguesas a um volume total de quase 4 Milhões de Euros por ano, um valor muito significativo num mercado total (bombas + válvulas, valores de venda) actualmente estimado em 40 Milhões de Euros.





De acordo com os dados que a KSB tem disponíveis, a KSB é efectivamente a marca de bombas com o maior volume de parcerias com fabricantes Portugueses, mesmo considerando alguns concorrentes de bombas que se intitulam fabricantes em Portugal, mas que na realidade recorrem a uma esmagadora maioria de componentes e produtos acabados adquiridos fora de Portugal, especialmente na Ásia.





A KSB existe desde 1871 (149 anos !!!) e está directamente presente em Portugal desde 1972 (48 anos !), sendo um dos líderes de mercado, quer a nível nacional quer mundial, nos segmentos Indústria, Ambiente e Energia, bem como cada vez mais relevante no segmento dos Edifícios.





Caso esteja interessado em obter mais informações sobre a KSB, em Portugal ou no resto do mundo, agradecemos que nos contacte através do telefone 210 112 300, do e-mail joao.leite@ksb.com ou que consulte o nosso site www.ksb.pt.