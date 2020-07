KSB faz a sua transformação digital

Já há vários anos que a KSB, um dos líderes europeus e mundiais no fabrico de bombas e válvulas, com sede na Alemanha, elegeu a digitalização como o seu maior designío estratégico, pois acredita que o futuro será essencialmente digital, e que esse futuro está próximo.





Em consequência, nos últimos anos a KSB tem investido massivamente na digitalização de muitas das suas áreas de actividade (cerca de 60 M€ em I&D), tendo actualmente várias centenas de colaboradores (num total de cerca de 14.000), dedicados à concepção e implementação dessa estratégia.





Alguns exemplos desta transformação digital são o Innovation Lab, um depto. exclusivamente dedicado à criação e implementação de inovações digitais; o Workday, um inovador software de gestão de recursos humanos acessível por telemóvel; e o Learning Center, um sistema modular de formação online, que permite aos colaboradores autonomia sobre quando e o quê fazerem de formação.

Outros exemplos, com vantagens concretas para os clientes, são a Loja Online, que irá brevemente permitir a total integração do processo de compra; o MyFlow Drive, que permite alterar, através de uma app, as condições de funcionamento de uma bomba; o KSB Guard, que permite monitorizar qualquer bomba através do telemóvel; e o C4S (Cloud for Service), uma plataforma que vai brevemente permitir integrar num só "local" toda a informação sobre a vida de cada bomba (doc. de compra, doc. técnica, histórico de intervenções, relatórios técnicos, etc.).





Algumas das vantagens da digitalização são a comunicação entre máquinas e a disponibilidade e análise de dados em tempo real, que permitem total flexibilidade, optimização energética e produtiva, e maximização da fiabilidade e durabilidade das máquinas; a facilidade de acesso aos dados e o seu tratamento automático, o que facilita e maximiza o controlo e a personalização; e o aumento exponencial dos dados disponíveis, o que multiplica o conhecimento e permite evoluir com extrema rapidez.





A KSB em Portugal também faz parte desta transformação, pois está actualmente a implementar - com o apoio da sua sede na Alemanha – um novo, moderno e completo software de gestão (SAP), que permitirá a sua total integração com o Grupo KSB, e que disponibilizará aos seus clientes todas as novas funcionalidades digitais KSB.