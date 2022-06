KSB fornece equipamento a mega torre de Picoas

O edifico está localizado em pleno centro da capital- entre a Avenida Fontes Pereira de Melo e a 5 de Outubro, e um pouco abaixo da praça do Saldanha - este imóvel é também conhecido como Edifício 41, ou Torre da Cidade.





Com uma área de 22,5 mil metros quadrados (m2), tem 67,8 metros de altura e seis pisos subterrâneos com 221 lugares de estacionamento. Conta ainda com um espaço público verde — Praça Picoas –, que faz a ligação com o jardim da Maternidade Alfredo da Costa. Ao todo são 17 andares, com cerca de 1.400 m2 cada um.





O edifício é habitado por escritórios, com duas lojas no piso térreo. Tem dois blocos interligados, um de 13 andares (do lado da Maternidade) e outro de 17, confinando com a avenida. A sua implantação foi pensada para criar uma nova rua pedonal entre a Casa Museu e a torre e abraçar uma nova praça ajardinada eliminando um troço da Avenida 5 de Outubro e outro da Rua Viriato em frente à MAC.





A KSB Bombas e Válvulas S.A foi responsável pelo fornecimento de alguns dos produtos hidráulicos e AVAC para esta mega torre.





Relativamente às bombas hidráulicas, foram fornecidas 2 bombas para abastecimento da rede de distribuição de águas de consumo e 1 bomba para abastecimento da rede de distribuição de água de reutilização, ambas com certificação para água potável ACS e WACS; 2 bombas Amarex KRT de 15kw para águas pluviais e de lavagem e 1 estação de bombagem Compacta dupla com depósito de 450 Litros para águas residuais domésticas- um equipamento estanque e inodoro. Por último, uma central supressora de incêndios ( caudal de 122,4 m3/h a uma altura de 145 mca).





O equipamento de AVAC fornecido foi o seguinte:





10 bombas circuladoras afetas aos circuitos dos chillers, do tipo in-line Etaline e rotor seco, com velocidade fixa e motor de eficiência IE3. Estas são bombas com altos rendimentos hidráulicos e velocidades de rotação inferiores a 3000 rpm, o que proporciona uma maior longevidade do equipamento.





8 Bombas circuladoras para água, quente e água fria, do tipo in-line e rotor seco Etaline. Estas bombas têm altos rendimentos hidráulicos de 4 polos (velocidades de rotação iguais ou inferiores a 1500 prm), o que leva a uma maior longevidade do equipamento e funcionamento mais suave.





A KSB é um dos líderes de mercado, quer a nível nacional quer mundial, nos segmentos Indústria, Ambiente e Energia, bem como cada vez mais relevante nos Edifícios, tendo inúmeras obras de referência em Portugal (Alqueva, Águas Portugal, EDP, Petrogal, Sonae, edifícios, hotéis, hospitais, etc).

Em 2021 o Grupo KSB (Alemanha) comemora 150 anos de existência, um recorde difícil de igualar, e fabrica em Portugal 4 milhões de Euros por ano, também um recorde na sua área de actividade. A KSB Bombas e Válvulas SA está presente em Portugal há 50 anos.