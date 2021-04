KSB fornece maior bomba do mundo

A KSB fabricou e forneceu recentemente uma bomba de água de alimentação de caldeiras, com a maior potência existente no mundo.

Esta bomba será utilizada na central eléctrica de Pingshan II, em Huaibei, na China, uma nova central do tipo "supercrítica", que recorre a uma nova tecnologia, a qual atinge a elevadíssima eficiência, comparando com as tecnologias existentes, de 50%, e tem uma potência, por cada grupo de produção, de 1.350 MW.

Os engenheiros da KSB desenvolveram esta bomba de água de alimentação de caldeiras, do modelo CHTD, com tamanho 11 e com 5 andares (CHTD 11/5), especialmente para uma temperatura na aspiração de até 270 ºC e uma pressão até 520 bar, a combinação de pressão e temperatura mais exigente do mundo, só ao alcance dos mais competentes fabricantes de bombas.

A CHTD 11/5 tem uma eficiência energética de 88%, bastante acima dos modelos semelhantes anteriores, e será accionada por 2 turbinas a vapor. O arranque da central eléctrica está previsto para o segundo semestre de 2021.

Além desta bomba, que bate um novo recorde mundial de potência, a KSB também fabricou e forneceu duas bombas de sobrepressão, do modelo YNK (irão disponibilizar a pressão de aspiração mínima necessária à bomba CHTD 11/5), a base de assentamento das bombas, os acoplamentos das bombas às turbinas e motores, as caixas desmultiplicadoras (necessárias neste tipo de bombas), e as válvulas para as tubagens das bombas e das caldeiras de vapor.

As bombas CHTD, da KSB, podem atingir 2 m de diâmetro e 3 m de comprimento, são multicelulares, de instalação horizontal, com corpo bipartido radialmente, com impulsores radiais, possuem um sistema de tambor duplo para equilibrar as pressões dentro da bomba, e são totalmente envoltas num barril, tendo como principais vantagens uma elevadíssima fiabilidade e eficiência, bem como uma longa vida útil.

O Grupo KSB faz 150 anos de existência em 2021 e fabrica 4 milhões de euros por ano em Portugal. A KSB está presente em Portugal desde 1972 (49 anos), sendo um dos líderes de mercado, quer a nível nacional quer mundial, nos segmentos Indústria, Ambiente e Energia, bem como cada vez mais relevante nos Edifícios.