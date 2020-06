KSB investe nas pessoas e na digitalização durante COVID-19

Apesar da relativa quebra nas encomendas e vendas devido ao COVID19, em Abril, Maio e Junho a KSB tem vindo a contratar novos colaboradores, e investiu 100 mil Euros num novo sistema informático e loja on-line, numa atitude corajosa e proactiva, de preparar a empresa para a digitalização e para a recuperação económica que espera a curto prazo.





Este software de última geração, um dos maiores investimentos feitos pela KSB em Portugal, vai permitir à KSB enviar as suas encomendas directa-mente para a produção de todas as fábricas do Grupo na Europa, o que não só reduz os prazos de entrega, como permite acompanhar em pormenor a evolução do prazo de produção e rastrear o transporte. Num caso recente, um cliente encomendou uma bomba para águas residuais numa 4ª feira, e recebeu a bomba na 2ª feira seguinte.





Outra grande vantagem deste novo software é a possibilidade de criar uma loja online para os clientes Portugueses. Esta loja online, já utilizada internamente pelas empresas do Grupo KSB incluindo Portugal, vai permitir a cada cliente (entre outras coisas) aceder à lista de peças de cada uma das suas bombas e encomendá-las, bem como seguir o seu transporte.





Com estas 2 importantes medidas, contratação de novos colaboradores e novo sistema informático, durante a pandemia de COVID19, a KSB mostra que acredita na na continuidade da digitalização pós-Covid, na rápida recuperação do País e na forte participação da empresa nessa recuperação.





Caso esteja interessado em obter mais informações sobre a KSB, pode contactá-la através do telefone 210 112 300, do e-mail joao.leite@ksb.com ou consultando o site www.ksb.pt.