Laboratório de Inovação Social do Alentejo promove conferência sobre desafios sociais do território

O Politécnico de Portalegre acolhe a conferência "Inovação Social: Um Desafio Emergente", promovida pelo Laboratório de Inovação Social do Alentejo, a 30 e 31 de janeiro.

Ao longo de dois dias, será dedicado tempo à discussão dos desafios sociais do território, bem como à partilha de boas práticas que já estão a ser implementadas para resolver, de forma eficaz, questões como o envelhecimento da população, a integração de imigrantes e refugiados, a promoção do sucesso escolar e a inclusão na sociedade de pessoas com múltiplos desafios.

O Laboratório de Inovação Social do Alentejo resulta de uma parceria entre o Politécnico de Portalegre, o Instituto Padre António Vieira (IPAV), a Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo (CIMAA) e a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDR-A), ao qual se irá associar também a Câmara Municipal de Odemira.

A iniciativa reunirá profissionais da área social, da educação e da saúde, em sessões que terão lugar na Escola Superior de Educação e Ciências Sociais e, no segundo dia, em workshops, na Cooperativa Operária Portalegrense, na C.BIP, na CERCI-Portalegre e na EB 2, 3 José Régio.

Convidamos todos os profissionais e/ou interessados a juntarem-se a nós, para se inspirarem e fazerem parte da construção de uma sociedade mais justa, acolhedora e sustentável.