LactAçores apresenta nova imagem gráfica e novo site, onde reflete a essência dos Açores

Inspirada na essência, autenticidade e união dos Açores e das suas pessoas, a LactAçores celebra os seus 18 anos com uma imagem gráfica renovada e com um website user-friendly e apelativo, reforçando as suas origens a par do seu percurso de inovação, foco no bem-estar animal, qualidade e sabor único dos seus produtos.

Com o novo claim "Inspirados pela natureza", e recorrendo a imagens reais dos Açores, no seu estado mais natural, este rebranding apresenta as várias componentes que caracterizam a LactAçores. O círculo do logotipo simboliza a união das cooperativas e dos produtores de laticínios dos Açores, responsáveis pela matéria-prima de excelência; as iniciais "LA" de LactAçores, e o ano de criação da empresa destacam a força, continuidade e crescimento. Já as cores preto e branco representam a vaca, o animal que produz todo o leite, e que constitui toda a base dos produtos da marca, num contexto de harmonia, serenidade e simplicidade.

Esta renovação reflete-se num novo website mais clean, moderno, interativo, adaptado a mobile, e num vídeo disponível nas redes sociais da marca e no Youtube , numa viagem pelo percurso LactAçores, desde as origens aos produtos dos Açores, retratando a essência das marcas, a descobrir em www.lactacores.pt

"Com a ambição de estarmos mais perto dos nossos consumidores, a atualização da nossa marca LactAçores transmite, de forma muito natural, a nossa vontade de fortalecer a nossa autenticidade, as nossas pessoas, desde a fase da produção à fase da comercialização. Queremos dar ênfase à forma como vivemos em harmonia com os nossos animais, e a nossa preocupação com o seu bem-estar, que são tão bem cuidados e pastam livremente 365 dias por ano nos pastos verdejantes das nossas ilhas.", refere Pedro Tavares, presidente da LactAçores. "Esta mudança demonstra que podemos fazer a diferença para melhor, ao comunicarmos o que nos identifica e diferencia, de uma forma transparente, a quem escolhe a nossa gama de produtos lácteos para os vários momentos de consumo", reforça Pedro Tavares.

"Este rebranding, mostra uma LactAçores confiante, mais madura, forte, e que continua fiel ao seu ADN, focada e empenhada em partilhar com o mundo a força e a pureza dos Açores através da qualidade das suas marcas e de uma visão inovadora que dinamize o seu crescimento e a sua notoriedade", declara Marco Coelho, diretor comercial e marketing da LactAçores.