Lampreia e vitela de regresso a Sever do Vouga

Apreciada desde os tempos da Idade Média, quando era utilizada como forma de pagamento de impostos aos senhores feudais, a lampreia mantém o seu lugar de destaque na gastronomia local. Os apreciadores podem experimentar os seus diferentes modos de confeção, como o "Arroz de Lampreia", ou a "Lampreia à Bordalesa".





Para quem não é apreciador de lampreia, os restaurantes aderentes vão dedicar as suas ementas a outro produto que é uma das imagens de marca do concelho – a "Vitela Assada com arroz de forno". Este prato típico é uma componente importante da gastronomia local, cuja qualidade é reconhecida fora de portas, atraindo, por isso, muitos visitantes que escolhem regularmente a nossa restauração para saborear a iguaria.





"A gastronomia é uma das nossas riquezas e um atrativo turístico de excelência que devemos potenciar, entre um conjunto de variados recursos, do património natural ao cultural, que temos", afirma o presidente da autarquia, Pedro Amadeu Lobo, salientando "o papel fulcral" da restauração na preservação da cozinha tradicional que distingue o concelho Severense e que tem aqui nesta iniciativa mais uma oportunidade para se dar a conhecer.



"Assumimos o turismo como um eixo estratégico do nosso mandato autárquico, promovendo de forma contínua os produtos autênticos, genuínos e enraizados na cultura de Sever do Vouga. Esta rota é mais uma prova disso mesmo", reforça o autarca.





Com a colaboração da Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal e da ADRIMAG, a Câmara Municipal irá contar este ano com os restaurantes "Adega dos Amigos", "Café Marques", "MiraVouga", "O Cortiço", "O Vitorino", "Quinta Nova" e "Santiago".





O programa inaugural da Rota da Lampreia e da Vitela incluirá no dia 18, às 21,30 horas, no Centro das Artes e do Espetáculo de Sever do Vouga, o concerto de António Zambujo, uma das vozes mais marcantes da música portuguesa.