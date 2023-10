Lançamento da coleção Outono/Inverno 2023, by Steel U Jewels

A Steel U Jewels apresenta a sua mais recente coleção, uma proposta desafiante para a nova estação. A nova coleção outono/inverno é uma afirmação do poder e da força empreendedora da mulher contemporânea. A nova proposta, curada pelo diretor da marca Pedro Pinho, inclui várias peças de joalharia e acessórios focados na mulher, e promove de uma forma vincada, a sua beleza e originalidade.



A nova coleção vai ser lançada no dia 21 de outubro, comemorando esta nova estação recém-chegada com a presença de várias figuras públicas, como Zulmira Ferreira e Claudia Jacques, embaixadoras da marca desde o seu começo, entre outros convidados.