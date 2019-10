Lançamento de Edição Limitada

A atitude e irreverência do vinho tem nos últimos anos atribuído ao Cabeça de Toiro, um reconhecimento não só a nível nacional como internacional. Produzido na Quinta São João Batista, com o seu "terroir" inconfundível próprio da região, onde trabalhamos diariamente na preservação da natureza e no desenvolvimento de práticas sustentáveis e benéficas ao aproveitamento da vinha. Estes fatores atribuem-lhe um posicionamento de Vinho DOC de eleição, bem como uma elevada reputação testemunhada nos últimos 10 anos, pela atribuição de mais de 100 prémios.





Com a chegada do outono a marca Cabeça de Toiro, apresenta uma nova edição limitada pensada para os apreciadores de vinho tinto. O Cabeça de Toiro Touriga-Nacional surge da desconstrução do Reserva Tinto composto pelas castas Touriga-Nacional, Castelão e Syrah.





Esta edição monovarietal, reúne todas as qualidades e virtudes de uma colheita 100% Touriga-Nacional. Apresenta um aroma floral intenso, com notas de frutos silvestres e cor granada forte com laivos violeta. Elegante na boca com acidez equilibrada e notas de especiarias. Perfeito para acompanhar foie gras, carnes maturadas e pratos tradicionais da cozinha portuguesa.