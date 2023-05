Lançamento de empresa de distribuição de vinhos e destilados - Bebealimentar

Nova empresa do Grupo Osório Silva e Ribeiro, Bebealimentar, é especializada na distribuição de vinhos e destilados de alta qualidade provenientes de produtores e destilarias reconhecidas nacional e internacionalmente.

O Grupo Osório Silva e Ribeiro, detentor da Garrafeira Nacional, anuncia o lançamento da Bebealimentar - Distribuição de vinhos e destilados. A empresa é especializada na distribuição de vinhos e destilados de alta qualidade e chega ao mercado com a missão de fornecer aos clientes uma ampla seleção de produtos de qualidade superior, provenientes de reconhecidos produtores e destilarias nacionais e internacionais, proporcionando ao cliente uma experiência de compra sem paralelo. A Bebealimentar tem como único foco o canal Horeca - hotéis, restaurantes e cafés -, assim como todos os negócios de revenda de vinhos e destilados.





Para Jaime Vaz, CEO do Grupo, este é um passo necessário devido à crescente exigência do público, que espera encontrar uma oferta diversificada de vinhos e destilados de qualidade superior. "Nós sempre acreditamos nos nossos parceiros e estamos entusiasmados em continuar a trabalhar com eles de forma a levar esta nossa seleção aos nossos clientes no canal Horeca e negócios de revenda. Arrancamos a operação com uma equipa altamente especializada, tanto no setor dos vinhos e destilados como também na parte logística e de apoio ao cliente, garantindo um serviço de excelência desde o primeiro momento", realça o responsável, acrescentando que este é "o momento perfeito para trazer a Bebealimentar para o mercado e deixá-la fazer o que de melhor sabe".





Com uma vasta experiência adquirida ao longo de 25 anos de atuação no mercado de importação, uma seleção de referências de alta qualidade e um serviço de excelência personalizado e especializado, a empresa surge como um parceiro essencial para o sucesso dos negócios de todos os seus clientes, garantindo rapidez e eficiência nas entregas, e pretende ir ao encontro das necessidades específicas deste setor, oferecendo um atendimento personalizado e adaptado a necessidades específicas.