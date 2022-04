Leiribéria inaugura espaço SEAT e CUPRA em Coimbra

A Leiribéria, concessionário pertencente ao Grupo AMCONFRARIA e que representa as marcas espanholas SEAT e CUPRA, deu mais um passo com a renovação do espaço em Eiras, Coimbra. O espaço, pensado ao pormenor, oferece uma viagem até ao espírito das duas marcas.





Para marcar a reabertura, a Leiribéria organizou o fim de semana de Portas Abertas, de 9 a 10 de abril, permitindo a todos os amantes de automóveis conhecer a verdadeira essência das marcas que a empresa representa.









Nestes dias, os visitantes poderão realizar Test-Drive de todos os modelos das duas marcas, assim como conhecer o espaço renovado. Para além dos Test-Drives, haverá ainda um Sorteio de um Fim de Semana com estadia incluída ao volante de uma viatura SEAT ou CUPRA entre todos os participantes.

A concessão de Coimbra foi assumida pela Leiribéria em novembro de 2020, após ter sido desafiada pela SEAT Portugal a expandir a concessão para fora do distrito de Leiria. Em dezembro do mesmo ano, esta concessão passou também a contar com um espaço CUPRA para além do espaço SEAT.