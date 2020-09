Leiribéria organiza sessão de Geocaching em Leiria

Inspirado pelas ruas vibrantes de Barcelona, o novo SEAT Leon é sinónimo de luz e ousadia, mas o mais recente modelo da SEAT não brilha apenas na capital Catalã, por isso, o concessionário SEAT da região criou o Geocaching Adventure by Leiribéria, a iniciativa que decorre a 5 e 6 de setembro e vai permitir conhecer alguns dos pontos mais emblemáticos da cidade ao volante dos mais recentes modelos da marca, novo SEAT Leon – versão 5 portas e versão carrinha - sportstourer.





A nova geração da SEAT é conhecida por ser totalmente conectada, pelo que toda a experiência será guiada pelo Assistente Virtual da Leiribéria, que para além de lhe dar a conhecer as várias funcionalidades deste modelo, irá dar as indicações para os pontos onde deve dirigir-se.





Cada sessão tem a duração de 1 hora, e apenas serão permitidos 4 participantes por sessão. Após cada utilização, as viaturas serão devidamente higienizadas com máquinas de ozono, um sistema de limpeza portátil que transforma o oxigénio existente no habitáculo dos veículos em ozono de forma a eliminar bactérias, ácaros, vírus e micróbios.