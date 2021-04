Leitão da Boa Vista é uma marca que pretende ligar e valorizar o setor da produção, assadura e restauração, afetas a este produto, representando o melhor que a região de Leiria tem para oferecer aos atuais e futuros apreciadores do bom Leitão.

Leiria é já uma região muito forte na produção de leitão, tendo também uma boa oferta de assadores e restaurantes que servem o popular leitão assado, conhecido por alguns como "Leitão à Boa Vista".





Integrado nesta realidade, nasce o projeto Leitão da Boa Vista, com o objetivo de apoiar e promover o Leitão da região de Leiria, que sabemos ser de qualidade ímpar. A garantia de rastreabilidade do Leitão da Boa Vista assume-se como um dos pontos fulcrais para assegurar o sucesso da marca, já que se privilegia a produção local.





Outras premissas fundamentais para a implementação e crescimento do projeto é a técnica de assadura, que deverá ser efetuada em forno a lenha, de acordo com as receitas tradicionais da região, assim como o empratamento e apresentação, que devem seguir alguns princípios orientadores, nomeadamente no que respeita aos acompanhamentos, dos quais destacamos o molho à base de alho e pimenta, as batatas fritas às rodelas finas, tipo pala-pala, o arroz de miúdos, a salada de alface e o pão.



A marca é lançada no próximo dia 17 de Abril, com uma campanha online que se estende até ao dia 2 de maio de 2021. Durante a campanha de lançamento, será possível encomendar o Leitão da Boa Vista, em



Os residentes em Leiria podem, também, encomendar Leitão da Boa Vista, usufruindo do serviço gratuito de entregas, de acordo com a dinâmica do projeto Leiria no Prato ( www.leirianoprato.pt ).

O Leitão da Boa Vista é um projeto dinamizado pelo Município de Leiria, em parceria com a Junta de Freguesia da Boa Vista e com a ACILIS.